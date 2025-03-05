Кекс з кавою і вишнями: рецепт надзвичайно смачного пісного десерту

Пісні страви можуть бути дуже смачними й легкими у приготуванні.

Кекс із вишнями та сухофруктами – гарна ідея для тих, хто дотримується посту. Десерт також буде до смаку й любителям кави, яка входить до складу цього смаколика.

ТСН.ua підготував рецепт кексу від переможниці "Мастер Шеф" Аліни Бурик.

Інгредієнти

3 ч. л. меленої кави

220 г соку (вишневий, яблучний)

200 г олії

500 г борошна

50 г какао

225 г цукру

2 ч. л. соди

1 ст. л. оцту

250 г вишень, сухофруктів, горіхів

Приготування

1. Заваріть у 250 грамах гарячої води каву. Після цього процідіть, з'єднайте її з соком та олією.

2. В мисці змішайте борошно, какао та цукор.

3. Соду погасіть оцтом.

4. Зʼєднайте сухі інгредієнти з сумішшю кави, олії та соку, а також содою, гашеною оцтом. Після цього додайте сухофрукти / горіхи / консервовану вишню.

5. Викладіть тісто на деко та випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці 60 хв. Втім, краще готовність перевіряти шпажкою – якщо на ній залишається тісто, потрібно пекти довше.

Нагадаємо, ми писали про те, як харчуватися без шкоди для здоров’я у Великий піст.

Читайте також: