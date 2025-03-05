Кекс з кавою і вишнями: рецепт надзвичайно смачного пісного десерту

Пісні страви можуть бути дуже смачними й легкими у приготуванні.
Кекс із вишнями та сухофруктами – гарна ідея для тих, хто дотримується посту. Десерт також буде до смаку й любителям кави, яка входить до складу цього смаколика.
ТСН.ua підготував рецепт кексу від переможниці "Мастер Шеф" Аліни Бурик.
Інгредієнти
- 3 ч. л. меленої кави
- 220 г соку (вишневий, яблучний)
- 200 г олії
- 500 г борошна
- 50 г какао
- 225 г цукру
- 2 ч. л. соди
- 1 ст. л. оцту
- 250 г вишень, сухофруктів, горіхів
Приготування
1. Заваріть у 250 грамах гарячої води каву. Після цього процідіть, з'єднайте її з соком та олією.
2. В мисці змішайте борошно, какао та цукор.
3. Соду погасіть оцтом.
4. Зʼєднайте сухі інгредієнти з сумішшю кави, олії та соку, а також содою, гашеною оцтом. Після цього додайте сухофрукти / горіхи / консервовану вишню.
5. Викладіть тісто на деко та випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці 60 хв. Втім, краще готовність перевіряти шпажкою – якщо на ній залишається тісто, потрібно пекти довше.
Нагадаємо, ми писали про те, як харчуватися без шкоди для здоров’я у Великий піст.
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