Керівники компаній мають говорити зі співробітниками про політику: є низка причин

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Сьогодні працівники очікують, що їхні роботодавці висловлять свою позицію щодо соціальних та геополітичних питань. Дослідження Edelman Trust Barometer за 2025 рік показує, що майже 80% респондентів вважають за потрібне втручання генеральних директорів у соціальні проблеми, якщо це може змінити ситуацію. Більше того, бізнес продовжує користуватися вищою довірою, ніж уряд, громадський сектор чи медіа. Ця довіра накладає на компанії значну відповідальність.

Про це повідомляє Fastcompany.

Навігація в напруженому середовищі

Проте, це питання є складним. Особливо, у великих глобальних організаціях думки можуть суттєво відрізнятися. Адже життєвий досвід, культурне походження та джерела новин формують індивідуальну реакцію на геополітичні події. Лідери повинні бути готовими керувати надзвичайно напруженим середовищем, де одне необережне зауваження може спричинити значні розбіжності. Помилкові кроки загрожують втратою довіри, цінних кадрів та репутації.

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Для формування геополітичної стійкості необхідні глибоке розуміння, постійний нагляд та стратегічне передбачення. До цих трьох вимірів додається ще один — орієнтація на людей. Як і у випадку з оперативними рішеннями, бізнес-лідери повинні розробити стратегію взаємодії зі співробітниками щодо геополітичних питань.

Це означає навчитися обговорювати делікатні теми, знаходити баланс між прозорістю та конфіденційністю, відповідати зростаючим очікуванням співробітників, клієнтів, регуляторів та інших зацікавлених сторін. А також об’єднувати організацію навколо спільного зобов’язання щодо належного глобального громадянства. Стратегічний підхід до взаємодії може ґрунтуватися на п’яти ключових принципах: багатополярність, мобільність, комунікація, мотивація та місія.

П’ять стовпів геополітичної стійкості

1. Багатополярність

У фрагментованому світі, де з’являються нові можливості на ринках, що розвиваються, недостатньо просто видавати вказівки з головного офісу. Працівники прагнуть, щоб унікальні ризики та можливості на їхніх внутрішніх ринках були зрозумілі та враховані. Щоб продемонструвати багатополярний підхід, керівники можуть:

Проводити засідання правління в різних регіонах.

Забезпечити, щоб ключові посади (наприклад, у глобальних комітетах з управління ризиками) займали особи, які відображають глобальний характер організації.

Звертатися за порадою до експертів та радників з широким спектром поглядів.

Отримувати місцеві консультації при розробці систем управління ризиками на геополітично чутливих ринках.

2. Мобільність

Компанії можуть зміцнювати розуміння та довіру між колегами, створюючи для них можливості пізнавати життя та бізнес за межами їхніх домашніх ринків. Наприклад, один глобальний ритейлер щорічно запрошує всю групу аналітиків з Китаю до своєї штаб-квартири у США. Багато фірм також пропонують програми ротації, що допомагають перспективним лідерам глибше зрозуміти, як і де функціонує компанія.

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3. Комунікація (Повідомлення)

Керівники бізнесу повинні чітко визначити та донести набір принципів, які пояснюють, з яких питань компанія займатиме певну позицію, а з яких — ні. При цьому враховуються конкретна правова ситуація, цінності компанії, бізнес-кейс та вплив на бренд.

Саме ці ідеї лягли в основу комунікації McDonald’s, коли компанія вирішила вийти з Росії після вторгнення в Україну у 2022 році. Хоча основне повідомлення має надходити «згори», його донесення може бути ширшим. Дійсно, посланці так само важливі, як і саме повідомлення.

Посланці, можливо, муситимуть бути на місцях у регіонах, де спостерігаються потрясіння, щоб навчатися у місцевих колег та інших зацікавлених сторін і особисто висловлювати підтримку. Працівники, як правило, більше довіряють своїм безпосереднім керівникам, ніж топменеджерам. Керівники нижчої ланки зазвичай мають більше часу, щоб вислухати та навчитися. Так само досвідчені керівники з міцними зв’язками в організації можуть виконувати роль «човникових дипломатів», допомагаючи співробітникам зрозуміти позицію компанії, а також слугувати «резонаторами», передаючи думки з низу до вищого керівництва.

4. Мотивація

Роботодавці розуміють, що робоча сила цінує стабільність зайнятості, компенсацію та можливості кар’єрного зростання. Але прагнення до мети та відчуття спільноти часто недооцінюються. Керівництво може посилити почуття приналежності працівників під час кризи, наприклад, пропонуючи відповідні кошти для благодійних внесків. Якщо геополітичні проблеми змушують компанію призупинити діяльність на ринку, керівництво може продемонструвати свою відданість працівникам. Також запропонувати підтримку тим, хто перебуває в постраждалому регіоні.

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5. Місія

Чітка місія може подолати геополітичні розбіжності та слугувати об’єднуючою точкою у моменти внутрішніх суперечок. Наприклад, місія однієї великої американської транснаціональної компанії включає забезпечення «загальної доступності» своїх послуг. Це впливає на дебати лідерів щодо того, чи повинна компанія обслуговувати певні ринки.

Підтримувати мир на робочому місці, коли світ перебуває в хаосі, може бути складним завданням. Переглядаючи своє бачення світу як взаємопов’язаного, але водночас суперечливого, лідерам також може знадобитися переглянути те, як вони взаємодіють зі своїми людьми з особистих питань. Окрім вжиття заходів для зниження ризиків — від процесів перевірки до протоколів доступу до даних, — лідери також повинні вживати проактивних заходів. Щоб стати стійкими організаціями, здатними протистояти відцентровим силам та використовувати нові можливості.

Нагадаємо, фахівці виявили рекордний витік паролів — 16 мільярдів облікових записів опинилися у відкритому доступі. Серед них — дані користувачів Apple, Google, Facebook, Telegram, GitHub, а також різних VPN-сервісів, порталів розробників і навіть деяких державних служб.