Кетчуп з кабачків: рецепт соусу, що смакуватиме з першої ложки

Кабачки. / © Pixabay

Кетчуп з кабачків. Здавалося б, це щось непоєднуване і геть незрозуміле у приготуванні. Втім, це лише на перший погляд. Адже цей соус виходить надзвичайно смачним і підійде доповненням до різних страв.

ТСН.uа підготував рецепт кетчупу з кабачків від кулінара Євгена Клопотенка.

Інгредієнти

2 кабачки (приблизно 1,4 кг)

2 цибулини (приблизно 300 г)

150 г цукру

1 ст.л. солі

300 г томатної пасти

2 сушені гвоздики

5 горошин духмяного перцю

1 лавровий лист

50 мл яблучного оцту

Приготування

Помийте і почистіть усі овочі. Кабачки натріть на крупну тертку. Цибулю наріжте дрібним кубиком та змішайте з кабачком. Додайте до овочів сіль та цукор. Перекладіть до сотейника і варіть на невеликому вогні 30 хвилин, періодично помішуючи. Після цього до оовочевої суміші додайте томатну пасту та спеції: гвоздику, духмяний перець, лавровий лист. Варіть разом іще 15 хвилин. Дістаньте спеції з каструлі та блендером перебийте отриману масу до однорідності. Влийте до кетчупу 50 мл яблучного оцту та перемішайте. Проваріть кетчуп іще 2 хвилини. Готовий соус перелийте в стерилізовані банки та закатайте. Переверніть банки, дайте їм охолонути в такому стані та зберігайте в нормальному положені в темному сухому місці.

