Кетчуп з кабачків: рецепт соусу, що смакуватиме з першої ложки

З двох кабачків середнього розміру виходить приблизно один літр кетчупу.

Кабачки.

Кабачки. / © Pixabay

Кетчуп з кабачків. Здавалося б, це щось непоєднуване і геть незрозуміле у приготуванні. Втім, це лише на перший погляд. Адже цей соус виходить надзвичайно смачним і підійде доповненням до різних страв.

ТСН.uа підготував рецепт кетчупу з кабачків від кулінара Євгена Клопотенка.

Інгредієнти

  • 2 кабачки (приблизно 1,4 кг)

  • 2 цибулини (приблизно 300 г)

  • 150 г цукру

  • 1 ст.л. солі

  • 300 г томатної пасти

  • 2 сушені гвоздики

  • 5 горошин духмяного перцю

  • 1 лавровий лист

  • 50 мл яблучного оцту

Приготування

  1. Помийте і почистіть усі овочі. Кабачки натріть на крупну тертку. Цибулю наріжте дрібним кубиком та змішайте з кабачком.

  2. Додайте до овочів сіль та цукор. Перекладіть до сотейника і варіть на невеликому вогні 30 хвилин, періодично помішуючи.

  3. Після цього до оовочевої суміші додайте томатну пасту та спеції: гвоздику, духмяний перець, лавровий лист. Варіть разом іще 15 хвилин.

  4. Дістаньте спеції з каструлі та блендером перебийте отриману масу до однорідності. Влийте до кетчупу 50 мл яблучного оцту та перемішайте. Проваріть кетчуп іще 2 хвилини.

  5. Готовий соус перелийте в стерилізовані банки та закатайте. Переверніть банки, дайте їм охолонути в такому стані та зберігайте в нормальному положені в темному сухому місці.

Нагадаємо, ми писали рецепт кабачків у маринаді з часником.

