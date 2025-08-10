- Дата публікації
Кетчуп з кабачків: рецепт соусу, що смакуватиме з першої ложки
З двох кабачків середнього розміру виходить приблизно один літр кетчупу.
Кетчуп з кабачків. Здавалося б, це щось непоєднуване і геть незрозуміле у приготуванні. Втім, це лише на перший погляд. Адже цей соус виходить надзвичайно смачним і підійде доповненням до різних страв.
ТСН.uа підготував рецепт кетчупу з кабачків від кулінара Євгена Клопотенка.
Інгредієнти
2 кабачки (приблизно 1,4 кг)
2 цибулини (приблизно 300 г)
150 г цукру
1 ст.л. солі
300 г томатної пасти
2 сушені гвоздики
5 горошин духмяного перцю
1 лавровий лист
50 мл яблучного оцту
Приготування
Помийте і почистіть усі овочі. Кабачки натріть на крупну тертку. Цибулю наріжте дрібним кубиком та змішайте з кабачком.
Додайте до овочів сіль та цукор. Перекладіть до сотейника і варіть на невеликому вогні 30 хвилин, періодично помішуючи.
Після цього до оовочевої суміші додайте томатну пасту та спеції: гвоздику, духмяний перець, лавровий лист. Варіть разом іще 15 хвилин.
Дістаньте спеції з каструлі та блендером перебийте отриману масу до однорідності. Влийте до кетчупу 50 мл яблучного оцту та перемішайте. Проваріть кетчуп іще 2 хвилини.
Готовий соус перелийте в стерилізовані банки та закатайте. Переверніть банки, дайте їм охолонути в такому стані та зберігайте в нормальному положені в темному сухому місці.
