Кейт Міддлтон / © Associated Press

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Принцеса Уельська Кейт Міддлтон продемонструвала новий колір волосся, який ідеально відповідає осіннім тенденціям. Замість звичного відтінку вона обрала теплий каштановий із золотистими переливами. У поєднанні з легкими хвилями та блискучим волоссям він має особливо вишуканий вигляд.

Який колір волосся буде трендом цієї осені-зими, повідомляє видання Vogue España.

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Зазначається, що новий образ Кейт продемонструвала під час офіційних заходів британської королівської родини, присвячених візиту султана Оману до Великої Британії.

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Новий відтінок принцеси Уельської стилісти описують як «каштановий тик» — колір, натхненний деревиною тикового дерева з її медовими та золотистими переливами.

За словами колористки, засновниці салону Haug London Haus Сіобан Гог, цей тренд передбачає каштанову основу середньої або темної глибини із золотистими і бронзовими відблисками. Відтінок може варіюватися від сонячного золотистого до насиченого м’якого каштанового.

«Така палітра має витончений вигляд завдяки поєднанню глибини кольору й природного тепла. При цьому волосся не набуває надмірно мідного або рудуватого відтінку», — пояснила екcпертка.

Кейт Міддлтон. / © Associated Press

Чому цей відтінок стане популярним восени

Колористка пояснює, що теплі каштанові кольори з м’якими золотистими переливами особливо актуальні в холодну пору року. Вони додають волоссю візуального об’єму, підкреслюють природну текстуру і створюють ефект здорового блиску.

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Світліший каштановий, як у Кейт Міддлтон, також стане вдалим варіантом для тих, хто має темніше волосся, але не хоче кардинально змінювати образ. Золотисті пасма допомагають освіжити колір і зробити його багатовимірним без різкого контрасту з природною основою.

Як повторити колір волосся

Для створення подібного ефекту колористка радить звернути увагу на техніку балаяж — це спосіб фарбування, за якого майстер наносить освітлювальний склад вільними рухами, створюючи плавні переходи між відтінками.

Щоб результат був максимально природним, краще обирати медові відблиски, які відрізняються від базового кольору не більше ніж на два тони. Так волосся матиме глибину й переливи, але без надто помітних смуг.

Завершальним етапом може стати глосинг — процедура тонування, яка допомагає надати волоссю блиску та зробити переходи між відтінками плавнішими.

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Для тих, хто хоче замаскувати сивину, фахівчиня також радить поєднувати стійке фарбування з babylights — дуже тонкими, майже непомітними світлими пасмами. Вони допомагають створити багатогранний колір і пом’якшити контраст між сивим волоссям та основним відтінком.

Отже, теплий каштановий із медовими та золотистими переливами може стати одним із найвдаліших варіантів для осіннього оновлення образу. Він додає волоссю сяйва, не потребує радикальної зміни кольору й легко поєднується з різними стилями.

Нагадаємо, ми писали про новий тренд у стрижках, який пасує майже всім панянкам.

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