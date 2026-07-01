Хамон чи прошуто

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Хамон і прошуто — два найвідоміших у світі делікатеси з в’яленого свинячого стегна. На перший погляд вони схожі, адже обидва продукти виготовляються за схожим історичним принципом консервації м’яса за допомогою солі та часу. Проте між іспанським хамоном та італійським прошуто є суттєві відмінності, які формують їхній унікальний смак, текстуру та культуру споживання.

Походження делікатесів та раціон харчування свиней

Головна відмінність між двома знаменитими продуктами починається з географії та породи тварин, з яких отримують сировину.

Італійське прошуто виготовляють виключно в межах своєї країни, використовуючи для класичних видів білі породи свиней. Тварин вирощують на спеціальній дієті, яка складається з зернових культур, кукурудзи та сироватки, що залишається після виробництва сиру пармезан, завдяки чому м’ясо стає дуже ніжним і помірно жирним.

Іспанський хамон має зовсім іншу класифікацію, яка суворо залежить від генетики. Більш доступний варіант виготовляють із білих свиней, але світову славу країні приніс унікальний продукт із чорної іберійської породи. Найцінніші тварини живуть на вільному випасі в дубових лісах і харчуються виключно жолудями, що насичує м’ясо особливим горіховим присмаком і створює природну мармурову текстуру, де жир проникає глибоко всередину м’язових волокон.

Хамон чи прошуто: відмінності у технології виробництва

Технологічні процеси в Італії та Іспанії помітно відрізняються, що безпосередньо впливає на рівень вологості та щільність кінцевого продукту. В Італії майстри намагаються зберегти в прошуто якнайбільше природної м’якості, тому стегно перед в’яленням піддають помірному пресуванню. Процес дозрівання відбувається в умовах контрольованого вологого клімату і триває від 9 до 24 місяців, при цьому використовується відносно невелика кількість солі.

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Іспанський хамон витримують у сухих гірських погребах набагато довше, і для елітних сортів цей термін може досягати 48 місяців. Окіст піддають інтенсивному засолюванню, під час якого м’ясо активно втрачає вологу під впливом сухого повітря, стає значно темнішим, набуває високої щільності та стає волокнистим.

Хамон чи прошуто: відмінності у смакових якостях та зовнішньому вигляді

Різниця в кліматичних умовах та тривалості в’ялення створює два абсолютно несхожих смакових профілі, які легко відрізнити навіть візуально. Прошуто приваблює своїм світло-рожевим кольором і м’якою, шовковистою текстурою. Смак італійського делікатесу є делікатним, тонким і солодкаво-солоним, тому якісна скибка буквально тане на язиці від тепла.

Іспанський хамон вирізняється насиченим темно-бордовим або рубіновим кольором. Смак цього продукту дуже інтенсивний, концентрований і солоний, з чіткими нотками дубової кори та в’яленого м’яса. Особливістю іберійського хамона є те, що його жир має низьку температуру плавлення, тому аромат наполегливо розкривається поступово, залишаючи тривалий післясмак.

Чому прошуто ріжуть машинкою, а хамон — виключно довгою барною ложкою та гнучким ножем вручну

Культура споживання обох делікатесів підпорядкована різним гастрономічним традиціям. Прошуто в Італії прийнято нарізати за допомогою спеціальних механічних слайсерів на надзвичайно тонкі, майже прозорі та широкі стрічки. Його дуже часто використовують як компонент для інших страв, додаючи у свіжу піцу, пасту, салати або традиційно поєднуючи зі шматочками солодкої дині та хлібними паличками.

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Іспанський хамон вважається повністю самостійним продуктом, який ніколи не піддають термічній обробці та рідко змішують з іншими інгредієнтами. Нарізка хамона перетворилася на окреме мистецтво, яким займаються сертифіковані майстри — кортадори. Окіст закріплюють у дерев’яній підставці та нарізають виключно вручну довгим гнучким ножем на маленькі, тонкі шматочки. Подають хамон обов’язково кімнатної температури як окрему закуску, яку доповнюють лише витриманим сиром чи свіжим хлібом із краплею оливкової олії.

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