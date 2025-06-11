Харчова плівка не завжди є безпечною: що кажуть експерти та які є альтернативи

Харчова плівка / © Фото з відкритих джерел

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Харчова плівка з дитинства була незамінним засобом для збереження продуктів. Від сирих стейків до запіканок їжу накривали плівкою, щоб захистити від повітря, комах і сторонніх запахів холодильника. Однак згодом, з огляду на екологічні проблеми, постало питання про її безпеку та ефективність.

Про це повідомило видання Huffpost.

За словами Браяна Куок Ле, засновника Mendocino Food Consulting, харчова плівка зазвичай виготовляється з поліетилену низької щільності (LDPE) і є досить ефективною, оскільки створює герметичне ущільнення по краях контейнера. Це зменшує контакт повітря та частинок з їжею, що допомагає зберігати її свіжою на кілька днів, за умови, що продукти були правильно підготовлені та чисті.

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Плівка працює краще за низьких температур. В холодильнику вона може продовжити свіжість їжі на 3–4 дні, у морозильній камері — на кілька місяців. При кімнатній температурі ефект зберігання тримається близько 1–2 днів. Експерт радить використовувати харчову плівку переважно для зберігання в холодильнику та морозильній камері, особливо для продуктів з тривалим терміном зберігання, як-от сири або м’ясні консерви. Для короткострокового зберігання (наприклад, свіжої випічки чи страви, яку з’їдять найближчим часом) краще застосовувати пластикові або скляні контейнери.

Щодо безпеки, харчова плівка, вироблена з LDPE, вважається безпечною для харчових продуктів. Однак не всі види плівки безпечні для розігрівання в мікрохвильовій печі. Американська остеопатична асоціація попереджає, що плівка, яка не має маркування «безпечно для мікрохвильової печі», може розплавитися або виділяти шкідливі речовини при нагріванні. Тому перед використанням у мікрохвильовці потрібно перевіряти упаковку і залишати між їжею та плівкою достатньо простору.

Екологічна проблема харчової плівки полягає в тому, що її складно переробляти через обмеження систем побутового збору відходів. Однак багато великих роздрібних мереж мають спеціальні контейнери для збору пластикової плівки, яку потім передають на переробку.

Як альтернативи пластиковій плівці експерти пропонують багаторазові силіконові кришки та контейнери, а також харчові обгортки з бджолиного воску. Харчовий силікон за даними FDA безпечний, не виділяє шкідливих речовин і витримує широкий діапазон температур, що робить його зручним для багаторазового використання.

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«Багаторазові пакети для зберігання продуктів, виготовлені з харчового силікону, можуть бути безпечнішою альтернативою одноразовим пластиковим пакетам або навіть пластиковим плівкам», — зазначив співзасновник і партнер-юрист Wagner Reese Джейсон Різ.

Обгортки з бджолиного воску є біорозкладними і екологічними, однак їх не рекомендують використовувати для сирого м’яса чи гарячих страв, оскільки тепло може розтопити віск.

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Водночас кухарі поділилися порадами щодо приготування їжі. Деякі лайфгаки з соцмереж є доволі небезпечними.

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