Хірург випадково відрізав пацієнтові пеніс

У Південній Кореї оштрафували хірурга, який випадково відрізав пацієнтові пеніс.

Про це повідомляє Korea Joongan Daily.

Інцидент трапився в клініці району Каннам, куди 35-річний пацієнт звернувся для встановлення штучного імплантату. Це була його третя подібна операція, через що раніше встановлений імплантат зрісся з кавернозними тілами (основними структурами, що наповнюються кров’ю у разі ерекції).

Під час диссекції (розділу тканин) лікар горизонтально розсік орган. В результаті було повністю (на 100%) перерізано праве та ліве кавернозні тіла та майже повністю — губчасте тіло, де проходить уретра. Лікар особисто перевіз постраждалого до більшої лікарні для екстреної допомоги, проте відновити функції органу не вдалося. Пацієнту потрібно постійне медичне спостереження.

У січні 2024 року лікаря зобов’язали виплатити компенсацію — 24,63 мільйона вон, але він подав апеляцію.

«Пацієнт не був попереджений про ризики еректильної дисфункції та проблеми із сечовипусканням, — зазначив суд. — Якби він знав про можливі ускладнення, то, напевно, відмовився б від операції».

