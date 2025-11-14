Хліб буде свіжим кілька днів: простий, але дуже дієвий трюк від бабусі вас здивує

Хліб. / © unsplash.com

Хліб – продукт, який є в кожному будинку. Втім, вже наступного дня після покупки хрумка скоринка вже не така хрумка, а м'яка серединка починає твердіти. Питання, як краще зберігати хліб, щоб він залишався свіжим якнайдовше, хвилює багатьох.

Як правильно зберігати хліб, розповіли пекарі у коментарях RMF24 .

Зауважимо, що не весь хліб черствіє з однаковою швидкістю. Цільнозерновий і хліб на заквасці, завдяки вищому вмісту клітковини і вологи менш схильний до появи плісняви і довше залишається свіжим. Адже закваска має природну кислотність, яка перешкоджає зростанню плісняви.

Білий хліб – з високим вмістом пшениці, скоріше втрачає свою харчову цінність. Тому дуже важливо правильно зберігати кожен вид хліба, кажуть пекарі.

Де не слід зберігати хліб

Часто господині зберігають хліб у холодильнику, але це приносить більше шкоди, ніж користі. Адже охолодження хліба призводить до зміни та кристалізації крохмалю в тісті, що призводить до його висихання.

Хліб, що зберігається в холодильнику, втрачає свою пухкість і стає прісним до смаку вже через один-два дні. Крім того, нерівномірний розподіл вологи ще більше посилює проблему.

Не ефективне рішення - це поліетиленові пакети. Хоча зовні хліб залишається м'яким деякий час, але швидко починає потіти зсередини. Затримання вологи – ідеальне середовище для зростання плісняви.

Бабусин трюк – найкращий

Найефективніший спосіб зберегти хліб свіжим напрочуд простий – нещільно загорніть буханець у чистий кухонний рушник. Натуральні матеріали – бавовна чи льон – добре поглинають зайву вологу, забезпечуючи належну циркуляцію повітря. Це запобігає висиханню або цвілі хліба, довше зберігаючи його смак і аромат.

Спеціальні мішечки для хліба з льону або бавовни також є гарним рішенням. Якщо помістити хліб у дерев'яну хлібницю або контейнер з невеликими отворами вентиляції - можете бути впевнені, що ваш хліб буде свіжим протягом декількох днів.

