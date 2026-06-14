Хліб черствіє за 1-2 дні?: пекар розкрив простий спосіб зберегти його свіжим до тижня

Хліб / © unsplash.com

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Багато людей стикаються з проблемою, коли свіжий хліб уже через 1-2 дні стає черствим або втрачає смак. Як пояснюють пекарі, причина часто полягає не у самому продукті, а в неправильному зберіганні.

Про це йдеться у матеріалі Рysznosci.

Головна помилка — холодильник і поліетилен

Холодильник — не варіант. За низьких температур крохмаль швидше кристалізується, через що випічка черствіє значно швидше.

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Не кращий варіант і поліетиленові пакети — вони перекривають доступ повітря, роблять скоринку м’якою, а всередині створюють умови для появи плісняви.

Оптимальна температура для зберігання хліба — кімнатна, приблизно 20–25°C.

У чому краще зберігати хліб

Пекарі радять використовувати «дихаючі» матеріали:

лляні або бавовняні мішечки;

тканинні серветки або спеціальні багаторазові пакети з мікроперфорацією.

Такі матеріали дозволяють хлібу «дихати», зменшуючи ризик швидкого висихання та появи плісняви.

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Чистота хлібниці має значення

Хлібницю необхідно регулярно очищати від крихт і залишків випічки, адже вони сприяють розвитку грибка.

Для додаткової гігієни рекомендується раз на тиждень протирати її розчином води з оцтом.

Як правильно складати хліб

Після нарізання хліб краще класти у хлібницю зрізом донизу — це допомагає довше зберегти вологу всередині.

Також можна покласти поруч половинку яблука, яка поступово віддає вологу та підтримує м’якість випічки (фрукт потрібно змінювати кожні 1–2 дні).

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Чи можна заморожувати хліб

Заморожування — один із найкращих способів зберегти свіжість. Для цього хліб варто нарізати на скибки та помістити в герметичний пакет одразу після охолодження.

Після розморожування або підігріву в тостері він майже не відрізнятиметься від свіжоспеченого.

Нагадаємо, деякі господині кладуть хліб до холодильника, щоб захистити його від плісняви. Проте таке зберігання може лише погіршити його якість і зробити буханець дуже черствим.

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