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Хліб черствіє за 1-2 дні?: пекар розкрив простий спосіб зберегти його свіжим до тижня
Фахівці наголошують, що холодильник є одним із найгірших місць для зберігання хліба.
Багато людей стикаються з проблемою, коли свіжий хліб уже через 1-2 дні стає черствим або втрачає смак. Як пояснюють пекарі, причина часто полягає не у самому продукті, а в неправильному зберіганні.
Про це йдеться у матеріалі Рysznosci.
Головна помилка — холодильник і поліетилен
Холодильник — не варіант. За низьких температур крохмаль швидше кристалізується, через що випічка черствіє значно швидше.
Не кращий варіант і поліетиленові пакети — вони перекривають доступ повітря, роблять скоринку м’якою, а всередині створюють умови для появи плісняви.
Оптимальна температура для зберігання хліба — кімнатна, приблизно 20–25°C.
У чому краще зберігати хліб
Пекарі радять використовувати «дихаючі» матеріали:
лляні або бавовняні мішечки;
тканинні серветки або спеціальні багаторазові пакети з мікроперфорацією.
Такі матеріали дозволяють хлібу «дихати», зменшуючи ризик швидкого висихання та появи плісняви.
Чистота хлібниці має значення
Хлібницю необхідно регулярно очищати від крихт і залишків випічки, адже вони сприяють розвитку грибка.
Для додаткової гігієни рекомендується раз на тиждень протирати її розчином води з оцтом.
Як правильно складати хліб
Після нарізання хліб краще класти у хлібницю зрізом донизу — це допомагає довше зберегти вологу всередині.
Також можна покласти поруч половинку яблука, яка поступово віддає вологу та підтримує м’якість випічки (фрукт потрібно змінювати кожні 1–2 дні).
Чи можна заморожувати хліб
Заморожування — один із найкращих способів зберегти свіжість. Для цього хліб варто нарізати на скибки та помістити в герметичний пакет одразу після охолодження.
Після розморожування або підігріву в тостері він майже не відрізнятиметься від свіжоспеченого.
Нагадаємо, деякі господині кладуть хліб до холодильника, щоб захистити його від плісняви. Проте таке зберігання може лише погіршити його якість і зробити буханець дуже черствим.