Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
2 хв

Хліб м’який цілий тиждень: несподіваний лайфгак із яблуком, який рятує свіжість

Багато хто помічав, що хліб черствіє швидше, ніж встигає закінчитися. Він втрачає м’якість, стає сухим і крихким, немов пролежав на повітрі цілий тиждень.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як зберегти хліб свіжим

Як зберегти хліб свіжим / © pexels.com

Господині вже давно знайшли простий спосіб продовжити свіжість хліба, і виявилося, що секрет надзвичайно простий — шматочок яблука.

Фахівці з правильного зберігання продуктів пояснюють, що яблуко виділяє природну вологу. Вона поступово насичує повітря всередині хлібниці, а хліб вбирає цю вологу, залишаючись м’яким набагато довше. Він не пересихає і зберігає свою структуру.

Важливо: яблуко не повинно торкатися хліба безпосередньо. Між ними має бути невеликий проміжок. Якщо фрукт стикається з корочкою, вона може розмокнути, що зіпсує смак і текстуру.

Господині радять класти яблуко в кут хлібниці — так воно не заважає і працює ефективніше. Дехто використовує половинку яблука: вона виділяє більше вологи і діє швидше.

Але слід уважно стежити за фруктом. Якщо він почне псуватися, його потрібно замінити на свіжий.

Фахівці підкреслюють, що цей метод однаково добре підходить як для домашнього, так і для магазинного хліба, і працює з будь-якими сортами. Особливо корисний він для житнього хліба, який черствіє швидше, ніж пшеничний.

Іноді господині кладуть у хлібницю невеликий шматочок картоплі — вона теж утримує вологу, проте яблуко робить хліб м’якшим і ніжнішим.

Головне — не класти забагато фруктів: надлишок вологи може призвести до плісняви. Хлібниця повинна бути чистою та сухою — тоді метод працює найкраще.

Завдяки цьому простому лайфгаку хліб залишається м’яким до тижня, що особливо зручно для великих сімей. І найприємніше — він не потребує жодних додаткових витрат.

