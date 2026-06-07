Хліб залишатиметься м’яким та свіжим і не черствітиме до 10 днів: ось як найкраще його зберігати

Що робити, щоб хліб не черствів / © pexels.com

Реклама

Свіжий хліб — один із найулюбленіших продуктів на нашому столі. Проте вже через кілька днів після придбання він часто втрачає м’якість, стає сухим або, навпаки, покривається пліснявою. Багато людей зберігають хліб неправильно, навіть не підозрюючи, що через це він значно швидше псується. Експерти з харчових технологій стверджують: за правильного підходу хліб може залишатися свіжим, м’яким і смачним до 10 днів.

Головна помилка — зберігання в холодильнику

Багато хто вважає, що холодильник допомагає довше зберегти свіжість продуктів. Проте з хлібом ситуація зовсім інша. Наукові дослідження показують, що за температури від 0 до 5 градусів процес черствіння відбувається значно швидше.

У холодильнику крохмаль, який міститься в хлібі, починає активніше кристалізуватися, через що м’якуш швидко стає сухим і твердим. Саме тому фахівці не рекомендують зберігати хліб на звичайних полицях холодильника.

Реклама

Найкращий спосіб — паперовий пакет і хлібниця

Експерти вважають оптимальним варіантом зберігання паперовий пакет або лляний мішечок, поміщений у хлібницю. Такий спосіб дозволяє підтримувати правильний баланс вологості та захищає продукт від пересихання.

Папір добре пропускає повітря, тому всередині не накопичується надлишкова волога, яка може сприяти появі плісняви. Водночас хліб не втрачає свою природну вологість так швидко, як на відкритому повітрі.

Як зберегти хліб свіжим до 10 днів

Якщо ви купили багато хліба або не плануєте з’їсти його найближчими днями, найкращим рішенням стане заморожування. Саме цей спосіб експерти називають найефективнішим для тривалого зберігання.

Хліб слід нарізати скибками, помістити в герметичний пакет і покласти в морозильну камеру. Після розморожування він практично не втрачає своїх смакових якостей і залишається м’яким. За такого способу зберігання продукт може зберігати свіжість не лише 10 днів, а й кілька місяців.

Реклама

Що покласти в хлібницю для кращого результату

Досвідчені господині часто кладуть у хлібницю шматочок яблука, очищену картоплину або невеликий шматочок цукру. Ці продукти допомагають регулювати рівень вологості всередині та запобігають швидкому висиханню хліба.

Однак такі додаткові засоби потрібно регулярно замінювати, щоб уникнути появи сторонніх запахів або псування продуктів.

Новини партнерів