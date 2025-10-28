Хлопчик загинув після небезпечного TikTok-челенджу: що відомо

Телефон / © pixabay.com

Велика Британія приголомшена трагічною загибеллю 12-річного Олівера Гормана з Гайда (Теймсайд). Він помер після вдихання аерозольного дезодоранту. Родина та коронер вважають, що смерть могла бути пов’язана з небезпечним онлайн-«челенджем» у соціальних мережах, відомим як «хромування».

Про це пише Metro.

Що сталося

Олівера знайшли непритомним у його спальні невдовзі після того, як родина повернулася з відпустки. Мати, Клер Гіллеспі, намагалася провести серцево-легеневу реанімацію, але врятувати хлопчика не вдалося.

Розтин підтвердив, що смерть настала внаслідок вдихання бутану — пропеленту, який міститься в аерозольних дезодорантах. Поблизу кімнати Олівера знайшли кілька порожніх банок.

Помічник коронера Ендрю Бриджмен дійшов висновку, що це був нещасний випадок, спричинений «рекреаційним задоволенням», яке пішло «трагічно не так». Він зазначив, що Олівер не мав наміру скоїти самогубство.

Занепокоєння коронера та заклик матері

Слідство зосередило увагу на небезпечних тенденціях у соцмережах, зокрема в TikTok, де поширене «хромування» — знімання на відео процесу вдихання парів аерозолів. Коронер Бриджмен висловив «серйозне занепокоєння» щодо легкого поширення таких челенджів серед вразливої молоді та заявив, що звернеться до міністра культури з приводу бездіяльності платформи.

Бриджмен закликав до кращого маркування небезпечних продуктів і потенційного впровадження вікових обмежень на купівлю аерозольних дезодорантів. Мати Олівера закликала батьків не тримати ці продукти вдома, щоб уникнути трагедії, наголошуючи на швидкості, з якою стався інцидент.

«Це сталося миттєво. Він провів у своїй спальні 20 хвилин, і його вже не стало»,— зауважила жінка.

Позиція TikTok

Представник TikTok у відповідь на запити ЗМІ заявив, що платформа не дозволяє контент, який пропагує небезпечні дії, та спростував, що «хромування» є трендом на їхньому ресурсі.

Родина Олівера наразі планує передати його телефон виробникові, щоб спробувати отримати дані та встановити, чи був хлопчик обізнаний з цим небезпечним челенджем.

