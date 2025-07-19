Хлопець без досвіду став керівником і заробляє $150 тис: що він написав у резюме

Робота

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Ноа Рідісон, якому лише 21 рік, зізнався, що вигадував майже всі пункти у своєму резюме — від фейкових компаній до неіснуючої вищої освіти.

Про це він розповів у коментарі виданню Daily Mail.

«Окрім імені й адреси — все брехня», — заявив хлопець.

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За його словами, життя в Нью-Йорку стало нестерпно дорогим, і «звичайна робота» більше не дозволяла йому «зводити кінці з кінцями». Тож, із відчаю він вирішив діяти нестандартно.

Під час пошуків роботи Ноа переглядав на YouTube ролики «один день із життя» людей у бажаних професіях, щоб вивчити ключову лексику. Потім — впевнено повторював її на співбесідах. За словами хлопця, головне — «говорити з упевненістю».

У TikTok Рідісон зібрав понад 55 тисяч переглядів завдяки своєму відвертому відео, де він розповів про фальшиве резюме. Один із прикладів: він назвав вигадану компанію Prime Seven місцем своєї роботи, і рекрутери навіть похвалили її.

Найбільш абсурдна вигадка, що він — чемпіон NCAA, який грав на саксофоні у шоу Шанайї Твейн.

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«І ніхто не запитав жодного доказу», — сміється хлопець.

Попри відсутність навичок, Ноа вже отримав посаду старшого директора у компанії середнього бізнесу. Річна зарплата — $150 000.

Він зізнається, що відчуває труднощі на новій посаді, але переконаний: «Усі вчаться в процесі. Іноді потрібно просто грати за правилами системи, яку вже давно побудували некомпетентні люди».

«Я бачив, як повні ідіоти працюють на хороших посадах — і дивувався. Тепер я один із них», — підсумував Ноа.

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Нагадаємо, новітнє дослідження, опубліковане у Journal of Occupational Health Psychology, доводить, що тип роботи, якою ми займаємося, впливає не лише на рівень стресу чи фізичну втому, а й на якість та кількість сну. Звучить серйозно, і це справді так. Пропонуємо розібратися, як саме ваша професія може псувати ваш сон і що з цим робити.

Найбільші проблеми дослідники зафіксували серед людей із сидячою роботою і тих, хто працює в нічні зміни чи за нерегулярним графіком. Люди з сидячою роботою на 37% частіше страждають від симптомів безсоння. Ті, хто працює поза традиційними годинами (вечорами, вночі, вихідними), на 66% частіше змушені «відсипатися» у вільний час.