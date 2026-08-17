Хлопець пішов на прогулянку до лісу і втратив слух: причина приголомшила лікарів

Ліс / © Pexels

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Звичайний похід до лісу закінчився для 18-річного юнака лікарнею через гучний звук цикад.

Про це повідомляє Oddity central.

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Інцидент стався у місті Нінбо, що в провінції Чжецзян. 18-річний хлопець на прізвище Ван вирушив у похід до лісу, де протягом кількох годин слухав клацання сотень цикад. Близько полудня звуки комах стали помітно гучнішими, однак юнак залишався на природі до вечора. Згодом він відчув шум і закладеність у вухах. Коли цикади затихли, хлопчик усвідомив, що не чує щебетання птахів і сповіщень на своєму телефоні.

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Злякавшись повної втрати слуху, Ван одразу звернувся до лікарні. Огляд показав, що обидва його вуха опухли. Пацієнту призначили препарати для зняття набряку та рекомендували уникати гучних звуків щонайменше 14 днів. За два тижні підліток повністю одужав.

«Багато людей помилково вважають, що звуки природи нешкідливі для вух», — пояснив старший лікар оториноларингологічного відділення філії лікарні №1 Університету Нінбо Лі Цзі.

Цикад вважають найгучнішими комахами у світі. Поодинці одна комаха рідко перевищує рівень у 70 децибелів і не завдає шкоди. Проте співаючи разом, вони утворюють шум понад 85 децибелів, що перевищує безпечний для слуху поріг.

«Волоскові клітини в равлиці можуть набрякати через подразнення від гучних шумів протягом відносно короткого періоду. Зазвичай вони відновлюються після уникнення галасливого середовища та відпочинку протягом 1-2 тижнів», — пояснив доктор Лі.

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Також лікар застеріг, що в разі відмирання волоскових клітин вони вже не відновлюються. Це призводить до незворотної втрати слуху, і пацієнту доводиться використовувати слуховий апарат.

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