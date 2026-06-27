Хлопець вимкнув AICore на Samsung: ось що сталося і чому це може знадобитися і вам

Як звільнити пам’ять на Samsung / © pexels.com

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Один із них — AICore, який працює у фоновому режимі та відповідає за локальні AI-можливості Android. Деякі користувачі вже експериментують із його відключенням — і діляться результатами.

Що таке AICore і навіщо він потрібен

AICore — це системний компонент Android від Google, який відповідає за роботу локальних моделей штучного інтелекту, зокрема Gemini Nano.

Простими словами, він допомагає смартфону:

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обробляти запити AI без інтернету;

працювати з функціями підсумовування текстів;

редагувати та переписувати повідомлення;

створювати контент за допомогою AI;

підтримувати роботу вбудованих розумних інструментів Android.

Фактично, це «двигун» локального штучного інтелекту в системі.

Чому користувачі вирішують його вимикати

Попри свою важливу роль, AICore має й зворотний бік. Частина користувачів повідомляє, що сервіс:

працює у фоні постійно;

може займати значний обсяг пам’яті;

іноді впливає на автономність батареї;

не використовується тими, хто не користується AI-функціями.

Саме тому зростає інтерес до його відключення — особливо серед тих, хто хоче «полегшити» роботу смартфона.

Як вимкнути AICore на Samsung

Як вимкнути AICore на Samsung (фото Android Authority)

Процес виявився доволі простим і не потребує root-доступу. Для цього потрібно:

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Відкрити Налаштування. Перейти в розділ Програми (Apps). Знайти AICore у списку системних додатків. Натиснути «Примусово зупинити». Далі обрати «Вимкнути».

Після цього сервіс перестає працювати у фоновому режимі.

Що змінюється після відключення

За спостереженнями користувачів і тестуваннями, глобальних змін у роботі смартфона не відбувається.

Найчастіше:

телефон продовжує працювати стабільно;

базові функції не порушуються;

частина AI-інструментів може втратити офлайн-можливості або перейти в онлайн-режим;

деякі функції штучного інтелекту можуть бути обмежені.

Водночас помітного прискорення роботи або значної економії батареї не завжди фіксують — результат залежить від моделі пристрою та сценаріїв використання.

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Чи варто вимикати AICore

Експерти наголошують: AICore є важливою частиною сучасної AI-екосистеми Android. Якщо користувач активно використовує функції штучного інтелекту — вимикати сервіс не варто.

Але якщо AI-функції не потрібні, відключення AICore може бути цілком безпечним експериментом, який не впливає на базову роботу смартфона.

Відключення AICore — це не «панацея» для прискорення смартфона, але спосіб зменшити кількість фонових процесів, якщо користувач свідомо відмовляється від AI-функцій.

Як показує практика, найчастіше телефон продовжує працювати як і раніше — без критичних змін.

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