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Хлопець вимкнув AICore на Samsung: ось що сталося і чому це може знадобитися і вам
Сучасні смартфони Samsung усе більше інтегрують функції штучного інтелекту. Однак разом із ними на пристроях з’являються системні сервіси, про які більшість користувачів навіть не здогадується.
Один із них — AICore, який працює у фоновому режимі та відповідає за локальні AI-можливості Android. Деякі користувачі вже експериментують із його відключенням — і діляться результатами.
Що таке AICore і навіщо він потрібен
AICore — це системний компонент Android від Google, який відповідає за роботу локальних моделей штучного інтелекту, зокрема Gemini Nano.
Простими словами, він допомагає смартфону:
обробляти запити AI без інтернету;
працювати з функціями підсумовування текстів;
редагувати та переписувати повідомлення;
створювати контент за допомогою AI;
підтримувати роботу вбудованих розумних інструментів Android.
Фактично, це «двигун» локального штучного інтелекту в системі.
Чому користувачі вирішують його вимикати
Попри свою важливу роль, AICore має й зворотний бік. Частина користувачів повідомляє, що сервіс:
працює у фоні постійно;
може займати значний обсяг пам’яті;
іноді впливає на автономність батареї;
не використовується тими, хто не користується AI-функціями.
Саме тому зростає інтерес до його відключення — особливо серед тих, хто хоче «полегшити» роботу смартфона.
Як вимкнути AICore на Samsung
Процес виявився доволі простим і не потребує root-доступу. Для цього потрібно:
Відкрити Налаштування.
Перейти в розділ Програми (Apps).
Знайти AICore у списку системних додатків.
Натиснути «Примусово зупинити».
Далі обрати «Вимкнути».
Після цього сервіс перестає працювати у фоновому режимі.
Що змінюється після відключення
За спостереженнями користувачів і тестуваннями, глобальних змін у роботі смартфона не відбувається.
Найчастіше:
телефон продовжує працювати стабільно;
базові функції не порушуються;
частина AI-інструментів може втратити офлайн-можливості або перейти в онлайн-режим;
деякі функції штучного інтелекту можуть бути обмежені.
Водночас помітного прискорення роботи або значної економії батареї не завжди фіксують — результат залежить від моделі пристрою та сценаріїв використання.
Чи варто вимикати AICore
Експерти наголошують: AICore є важливою частиною сучасної AI-екосистеми Android. Якщо користувач активно використовує функції штучного інтелекту — вимикати сервіс не варто.
Але якщо AI-функції не потрібні, відключення AICore може бути цілком безпечним експериментом, який не впливає на базову роботу смартфона.
Відключення AICore — це не «панацея» для прискорення смартфона, але спосіб зменшити кількість фонових процесів, якщо користувач свідомо відмовляється від AI-функцій.
Як показує практика, найчастіше телефон продовжує працювати як і раніше — без критичних змін.