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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
2 хв

Хлопець вимкнув AICore на Samsung: ось що сталося і чому це може знадобитися і вам

Сучасні смартфони Samsung усе більше інтегрують функції штучного інтелекту. Однак разом із ними на пристроях з’являються системні сервіси, про які більшість користувачів навіть не здогадується.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Як звільнити пам’ять на Samsung

Як звільнити пам’ять на Samsung / © pexels.com

Один із них — AICore, який працює у фоновому режимі та відповідає за локальні AI-можливості Android. Деякі користувачі вже експериментують із його відключенням — і діляться результатами.

Що таке AICore і навіщо він потрібен

AICore — це системний компонент Android від Google, який відповідає за роботу локальних моделей штучного інтелекту, зокрема Gemini Nano.

Простими словами, він допомагає смартфону:

  • обробляти запити AI без інтернету;

  • працювати з функціями підсумовування текстів;

  • редагувати та переписувати повідомлення;

  • створювати контент за допомогою AI;

  • підтримувати роботу вбудованих розумних інструментів Android.

Фактично, це «двигун» локального штучного інтелекту в системі.

Чому користувачі вирішують його вимикати

Попри свою важливу роль, AICore має й зворотний бік. Частина користувачів повідомляє, що сервіс:

  • працює у фоні постійно;

  • може займати значний обсяг пам’яті;

  • іноді впливає на автономність батареї;

  • не використовується тими, хто не користується AI-функціями.

Саме тому зростає інтерес до його відключення — особливо серед тих, хто хоче «полегшити» роботу смартфона.

Як вимкнути AICore на Samsung

Як вимкнути AICore на Samsung (фото Android Authority)

Як вимкнути AICore на Samsung (фото Android Authority)

Процес виявився доволі простим і не потребує root-доступу. Для цього потрібно:

  1. Відкрити Налаштування.

  2. Перейти в розділ Програми (Apps).

  3. Знайти AICore у списку системних додатків.

  4. Натиснути «Примусово зупинити».

  5. Далі обрати «Вимкнути».

Після цього сервіс перестає працювати у фоновому режимі.

Що змінюється після відключення

За спостереженнями користувачів і тестуваннями, глобальних змін у роботі смартфона не відбувається.

Найчастіше:

  • телефон продовжує працювати стабільно;

  • базові функції не порушуються;

  • частина AI-інструментів може втратити офлайн-можливості або перейти в онлайн-режим;

  • деякі функції штучного інтелекту можуть бути обмежені.

Водночас помітного прискорення роботи або значної економії батареї не завжди фіксують — результат залежить від моделі пристрою та сценаріїв використання.

Чи варто вимикати AICore

Експерти наголошують: AICore є важливою частиною сучасної AI-екосистеми Android. Якщо користувач активно використовує функції штучного інтелекту — вимикати сервіс не варто.

Але якщо AI-функції не потрібні, відключення AICore може бути цілком безпечним експериментом, який не впливає на базову роботу смартфона.

Відключення AICore — це не «панацея» для прискорення смартфона, але спосіб зменшити кількість фонових процесів, якщо користувач свідомо відмовляється від AI-функцій.

Як показує практика, найчастіше телефон продовжує працювати як і раніше — без критичних змін.

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Дата публікації
Кількість переглядів
41
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