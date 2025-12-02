Хочете грошей, подорожей чи стосунків: дізнайтеся, які ялинкові прикраси "вмикають" потрібну енергію

Ялинка / © Associated Press

Реклама

Новорічна ялинка приносить до оселі особливу енергію: спокій, затишок і передчуття дива. Вона створює центр святкового настрою у вас вдома. Не менш важливі й іграшки, якими ми її прикрашаємо, адже кожна кулька чи фігурка — це маленький символ. Правильно підібрані прикраси підсилюють енергію ялинки та допоможуть притягнути ті чи інші речі у ваше життя.

Що ж варто повісти на ялинку-2026, розповіла тарологиня і нумерологиня ryseva_matrix.

Пипка

Реклама

Пипка символізує енергію материнства. Якщо хочете завагітніти 2026 року — це ідеальний знак. Також цей символ активує спокій, ніжність і готовність до нового етапу.

Ключ

Ключ символізує дозвіл на зміни. Маленький ключик на ялинці відкриє шлях до переїзду, нового житла чи великого придбання.

Глобус

Реклама

Глобус — це символ, який викликає енергію розширення і подорожей. 2026 року він дасть можливість здійснити омріяну поїздку чи взагалі переїхати за кордон.

Каблучка

Каблучка працює на стосунки. Вона притягує офіційну пропозицію або перехід до стабільного формату взаємин. Якщо хочете 2026 року стосунків чи сімʼї — цей символ працює найкраще.

Монетка або купюра

Реклама

Монети й купюри включають енергію грошей та дозволи заробляти більше. 2026 року вони допоможуть притягнути стабільний дохід, премії та нові можливості заробити.

Іграшка у формі серця

Цей символ притягне не лише любов чи романтику, а й здорові стосунки. Серце на ялинці допоможе відчути спокій у стосунках і позбутися токсичності.

Пір’їнка

Реклама

Пірʼїнка працює на захист і очищення. 2026 року вона допоможе вийти з важких періодів і притягнути легкість у життя.

Нагадаємо, астрологиня розповіла, куди категорично не можна ставити новорічну ялинку.