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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
2 хв

Хочете отримати солодкий буряк — розведіть 2 ложки цього продукту у воді: секретний настій досвідчених городників

Соковитий і великий буряк — запорука справді смачних страв, однак виростити такий овоч із високим умістом природного цукру буває непросто, навіть якщо обрано якісний сорт. То в чому ж секрет, що допоможе досягти ідеального смаку?

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чим полити буряк, щоб він був солодким

Чим полити буряк, щоб він був солодким / © unsplash.com

Буряк не завжди тішить солодким смаком, і причина цього нерідко криється не в сорті, а в нестачі натрію в ґрунті. Саме натрій забезпечує хрусткість квашених огірків і водночас активізує утворення природних цукрів у бурякових коренеплодах. Однак вносити його варто не у чистому вигляді, а в формі звичайної харчової соди. Бікарбонат натрію допомагає знизити кислотність ґрунту — фактор, який заважає буряку накопичувати солодкість.

Щоб приготувати корисний настій, розчиніть дві столові ложки харчової соди в десяти літрах води. Отриманим засобом рекомендують поливати бурякові грядки раз на два тижні, починаючи з моменту формування коренеплодів. Уже після першого поливання ви помітите, як листя стає більшим, міцнішим і насиченішим за кольором — це свідчить про активне зростання та покращення якості врожаю.

Щоб підсилити ефективність содового настою, варто додати до нього столову ложку звичайної кухонної солі. Натрій, що міститься в солі, сприяє переносу цукрів із листя до коренеплодів, тоді як хлор виконує захисну функцію — запобігає розвитку грибкових інфекцій. Водночас слід пам’ятати: надлишок солі може зробити буряк жорстким і волокнистим. Поливати розчин слід строго під корінь, уникаючи потрапляння на листя.

Окрім цього, існує ще один ефективний засіб для покращення смакових властивостей буряка — оброблення молочною сироваткою. Для цього змішайте один літр сироватки з десятьма літрами води й використовуйте розчин приблизно за три тижні до збору врожаю.

Цей спосіб не тільки підвищує солодкість буряка, але й служить природним захистом від шкідників. Якщо ж ґрунт на вашій ділянці вже має лужну реакцію, замість соди можна використати деревну золу. Склянка золи на 10 літрів води — це ефективна альтернатива соді, яка не змінює кислотно-лужний баланс ґрунту. Якщо ж рослини розвиваються повільно, можна додати в розчин 10 крапель йоду для стимулювання росту.

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