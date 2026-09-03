- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 65
- Час на прочитання
- 3 хв
Хочете завести другого собаку: 6 порід, які найкраще ладнають з іншими
Якщо вдома вже є собака, вибір другого улюбленця потребує особливої уваги. Ветеринарка розповіла, представники яких шести порід найчастіше добре почуваються в компанії інших собак.
Деякі собаки значно легше приймають чотирилапих сусідів і можуть комфортно жити в домі, де вже є інші тварини. Ветеринарка назвала шість порід, представники яких зазвичай вирізняються товариськістю та добре ладнають з іншими собаками.
Про це розповіла ветеринарка Ліза Кан з Embrace Pet Insurance, передає видання Parade Pets.
Водночас фахівчиня наголошує: сама порода не гарантує, що між тваринами одразу виникне дружба. На поведінку собаки впливають її темперамент, характер, ранній досвід і соціалізація. Особливо важливим є період від трьох до 14 тижнів, коли цуценя активно знайомиться з навколишнім світом.
Якщо в домі планують тримати кількох собак, знайомити їх варто поступово, приділяючи кожній тварині достатньо уваги та забезпечуючи необхідними ресурсами.
Золотистий ретривер
Золотисті ретривери відомі лагідним і грайливим характером. За словами ветеринарки, вони терплячі, легко адаптуються до нового оточення та зазвичай добре ставляться не лише до людей, а й до інших собак.
Додатковою перевагою породи є здатність до навчання: голдени прагнуть догодити господарю та порівняно легко опановують правила поведінки.
Лабрадор-ретривер
Лабрадорів виводили для роботи поруч із людьми та іншими собаками, тому вони переважно товариські, допитливі й терплячі до інших тварин.
Представників цієї породи часто залучають як собак-помічників і терапевтичних собак. Лабрадори соціальні та зазвичай охоче взаємодіють як із людьми, так і з іншими чотирилапими.
Стандартний пудель
Попри стереотип про дещо відсторонений характер, стандартні пуделі можуть чудово почуватися серед інших собак. Ветеринарка характеризує їх як розумних, грайливих і доброзичливих.
Пуделі добре піддаються дресируванню, тому їх можна навчити навичок, необхідних для спокійного співжиття з іншими домашніми улюбленцями.
Бігль
Біглів спочатку розводили для роботи у зграях, тому взаємодія з іншими собаками для них цілком природна. Вони товариські, активні та зазвичай із задоволенням граються з чотирилапими компаньйонами.
Саме ця схильність до життя у групі робить бігля одним із варіантів для родини, яка планує утримувати кількох собак.
Кавалер-кінг-чарльз-спанієль
Представники цієї породи відомі лагідністю, терплячістю та любов’ю до компанії. За словами Кан, кавалер-кінг-чарльз-спанієлі часто однаково охоче проводять час і з людьми, і з іншими собаками.
Вони зазвичай добре сприймають нових членів родини, що може полегшити адаптацію другої тварини в домі.
Австралійська вівчарка
Австралійські вівчарки — розумні, енергійні та грайливі собаки, які також можуть добре уживатися з іншими представниками свого виду. Вони легко навчаються і здатні стати активними компаньйонами для іншого собаки.
Утім, ця порода потребує значних фізичних і розумових навантажень. Тому ветеринарка радить враховувати рівень її активності та досвід власника.
Нагадаємо, раніше ветеринари назвали 11 порід собак, які відомі довголіттям і міцним здоров’ям.