Хочете завести другого собаку: 6 порід, які найкраще ладнають з іншими

Золотистий ретривер

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Деякі собаки значно легше приймають чотирилапих сусідів і можуть комфортно жити в домі, де вже є інші тварини. Ветеринарка назвала шість порід, представники яких зазвичай вирізняються товариськістю та добре ладнають з іншими собаками.

Про це розповіла ветеринарка Ліза Кан з Embrace Pet Insurance, передає видання Parade Pets.

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Водночас фахівчиня наголошує: сама порода не гарантує, що між тваринами одразу виникне дружба. На поведінку собаки впливають її темперамент, характер, ранній досвід і соціалізація. Особливо важливим є період від трьох до 14 тижнів, коли цуценя активно знайомиться з навколишнім світом.

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Якщо в домі планують тримати кількох собак, знайомити їх варто поступово, приділяючи кожній тварині достатньо уваги та забезпечуючи необхідними ресурсами.

Золотистий ретривер

Золотисті ретривери відомі лагідним і грайливим характером. За словами ветеринарки, вони терплячі, легко адаптуються до нового оточення та зазвичай добре ставляться не лише до людей, а й до інших собак.

Додатковою перевагою породи є здатність до навчання: голдени прагнуть догодити господарю та порівняно легко опановують правила поведінки.

Лабрадор-ретривер

Лабрадорів виводили для роботи поруч із людьми та іншими собаками, тому вони переважно товариські, допитливі й терплячі до інших тварин.

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Представників цієї породи часто залучають як собак-помічників і терапевтичних собак. Лабрадори соціальні та зазвичай охоче взаємодіють як із людьми, так і з іншими чотирилапими.

Стандартний пудель

Попри стереотип про дещо відсторонений характер, стандартні пуделі можуть чудово почуватися серед інших собак. Ветеринарка характеризує їх як розумних, грайливих і доброзичливих.

Пуделі добре піддаються дресируванню, тому їх можна навчити навичок, необхідних для спокійного співжиття з іншими домашніми улюбленцями.

Бігль

Біглів спочатку розводили для роботи у зграях, тому взаємодія з іншими собаками для них цілком природна. Вони товариські, активні та зазвичай із задоволенням граються з чотирилапими компаньйонами.

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Саме ця схильність до життя у групі робить бігля одним із варіантів для родини, яка планує утримувати кількох собак.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Представники цієї породи відомі лагідністю, терплячістю та любов’ю до компанії. За словами Кан, кавалер-кінг-чарльз-спанієлі часто однаково охоче проводять час і з людьми, і з іншими собаками.

Вони зазвичай добре сприймають нових членів родини, що може полегшити адаптацію другої тварини в домі.

Австралійська вівчарка

Австралійські вівчарки — розумні, енергійні та грайливі собаки, які також можуть добре уживатися з іншими представниками свого виду. Вони легко навчаються і здатні стати активними компаньйонами для іншого собаки.

Утім, ця порода потребує значних фізичних і розумових навантажень. Тому ветеринарка радить враховувати рівень її активності та досвід власника.

Нагадаємо, раніше ветеринари назвали 11 порід собак, які відомі довголіттям і міцним здоров’ям.

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