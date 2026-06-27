Хочете завести змію чи рептилію вдома: що треба знати, щоб не влетіти на штраф

Змія / © pexels.com

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На сьогодні українці дедалі частіше відмовляються від звичних котів чи рибок на користь екзотичної фауни. Проте купівля рідкісного примата, рептилії чи хижака — це не просто експеримент, а серйозний крок, який регулюється українським законодавством та міжнародними правилами (зокрема, Конвенцією CITES). Якщо ви вирішили завести екзота, звичайного годування за графіком буде замало. Держава вимагає суворого дотримання правил, порушення яких може коштувати грошей або навіть свободи.

Про це пише 24 канал.

Якщо йдеться про рідкісних рептилій, приматів чи інших представників дикої природи, власнику доведеться подбати і про належне оформлення документів. Законодавство вимагає підтвердити законне походження тварини та дотримуватися низки правил щодо її утримання.

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Які документи потрібні

Щоб підтвердити законність володіння екзотичним улюбленцем, зазвичай необхідно мати ветеринарний паспорт із відмітками про щеплення та ідентифікацію тварини, документи про її придбання або передачу від розплідника чи іншої офіційної установи, а для окремих видів — сертифікат CITES. Якщо тварину завозили з-за кордону, можуть знадобитися й митні документи, які підтверджують легальне ввезення.

Для потенційно небезпечних тварин, зокрема деяких видів змій, великих хижаків або приматів, можуть діяти додаткові вимоги щодо реєстрації та умов утримання.

Вимоги до умов утримання

Власник має забезпечити тварині умови, які відповідають її природним потребам. Це стосується розміру вольєра або тераріума, температурного режиму, харчування та ветеринарного нагляду. Для багатьох екзотичних видів такі вимоги є обов’язковими.

Що загрожує за відсутність документів

Якщо власник не може підтвердити походження тварини або порушує правила її утримання, це може обернутися штрафами. У деяких випадках тварину можуть вилучити та передати до спеціалізованих центрів або притулків. А якщо буде доведено незаконне ввезення чи торгівлю дикими тваринами, справа може мати вже кримінальні наслідки.

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Окрім того, потрібно враховувати, що окремі види диких тварин взагалі не дозволено утримувати в домашніх умовах. Такі обмеження запроваджені як для безпеки людей, так і для захисту самих тварин, адже забезпечити їм належні умови у звичайній квартирі часто неможливо.

Правила утримання тварин в Україні — останні новини

Контроль посилюється не лише за екзотами, а й за звичайними домашніми улюбленцями, якщо вони стають джерелом заробітку. Нещодавно в Полтавській області податкова служба викрила жінку, яка перетворила розведення та продаж породистих кошенят через інтернет на регулярний бізнес, але «забула» зареєструвати підприємницьку діяльність.

Після скарг громадян податківці провели перевірку та передали справу до суду. Тепер нелегальній заводчиці загрожує штраф від 17 000 до 85 000 гривень та повна конфіскація зароблених грошей або вилучення «товару».

Українське законодавство чітко розділяє разовий продаж особистої тварини та систематичний бізнес. Останній обов’язково має бути легалізованим із сплатою податків.

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Реєстрація собак у Києві: обов’язок, за ігнорування якого оштрафують

Поки в регіонах ловлять нелегальних продавців, у столиці активно беруться за облік домашніх собак. Якщо ваш собака живе в Києві понад 30 днів, ви зобов’язані внести його до міського реєстру.

Як це працює і навіщо потрібно

Власник звертається до будь-якого ЦНАПу з документами.

Тварині присвоюють індивідуальний номер, а господар отримує QR-жетон та посвідчення.

Це допомагає швидко знаходити загублених чотирилапих, контролювати спалахи сказу та вести чіткий облік тварин у місті. (Для власників котів така процедура поки що залишається суто добровільною).

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Ціна ігнорування закону

За відсутність реєстрації передбачена адміністративна відповідальність. Штрафи стартують від 170 до 340 гривень, але якщо ваш незареєстрований собака когось налякає чи вкусить — суми зростуть у рази, а саму тварину за рішенням суду можуть конфіскувати.

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