Холодець буде прозорим і добре застигне без желатину: ось що треба додати під час варіння

Холодець — це саме та страва, без якої важко уявити український святковий стіл. Проте часто він виходить каламутним і не застигає, якщо не додати желатину. Насправді домашній холодець може бути густим і прозорим без жодних добавок, варто лише знати кілька кулінарних секретів.

Вибирайте правильне м’ясо. Секрет природного желе — у колагені, який міститься в певних частинах тушки. Для міцного наваристого холодцю найкраще брати свинячі ніжки, хвостики або вуха. Також підійдуть яловичі гомілки чи кістки з хрящами. Якщо варити холодець із півня чи додати курячі лапки, він буде прозорим і гарно застигне.

Замочіть м’ясо перед варінням. Перед тим, як ставити холодець на плиту, замочіть м’ясо у холодній воді на 3 години, періодично міняючи воду. Це допоможе вивести кров і зробить бульйон прозорим.

Варіть на повільному вогні. Холодець не терпить поспіху. Його потрібно варити не менше 6 годин на найменшому вогні, не допускаючи кипіння. Піна, що з’являється на початку, має бути повністю знята, бо саме вона робить бульйон каламутним.

Додайте овочі для аромату та прозорості. Класичний набір овочів для холодцю — морква, цибуля, селера, лавровий лист і кілька горошин перцю. Але є один секрет: додайте невелику очищену картоплину під час варіння. Вона вбере залишки каламуті, тоді бульйон стане кришталево чистим. Перед завершенням варіння картоплю слід вийняти і викинути.

Приправи додавайте наприкінці приготування. Сіль, часник і спеції вводять лише за 20 хвилин до завершення варіння. Якщо посолити одразу, бульйон стане каламутним.