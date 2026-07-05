Холодець, сало та борщ: які українські страви не їдять у Європі та чому

Які українські страви не їдять європейці / © www.freepik.com/free-photo

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Українська кухня давно визнана однією з найсмачніших у світі. Борщ внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, вареники стали популярними далеко за межами України, а сало вважають справжнім гастрономічним символом нашої країни. Водночас існують страви, які для більшості європейців залишаються незвичними або навіть дивними.

Холодець

Холодець — одна з найвідоміших українських святкових страв. Його готують із м’яса, яке довго вариться до природного утворення желе.

Для українців це класика різдвяного чи великоднього столу, однак у багатьох країнах Західної Європи м’ясо в желе викликає здивування. Іноземці часто не розуміють самої ідеї холодної м’ясної страви, хоча в окремих країнах існують схожі традиційні рецепти.

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Сало

Сало без перебільшення можна назвати гастрономічною візитівкою України.

Солоне, копчене, з часником, перцем або спеціями — українці знають десятки способів його приготування. Проте для багатьох європейців шматок свинячого жиру без м’яса маэ незвичний вигляд.

У більшості країн його використовують лише як інгредієнт для приготування страв, а не як самостійне закушування.

Кров’янка

Домашня ковбаса з додаванням свинячої крові, крупи та спецій популярна в українській кухні вже багато століть.

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Попри те, що подібні вироби існують у деяких європейських країнах, у більшості держав кров’янка давно втратила популярність або зовсім не входить до повсякденного раціону.

Борщ

Попри світову популярність борщу, далеко не всі європейці їдять його регулярно. У багатьох країнах немає традиції готувати супи на основі буряка. Крім того, класичний український борщ із квасолею, капустою, буряком, м’ясом, часником і пампушками здається досить складною стравою.

Втім, останніми роками борщ дедалі частіше з’являється у ресторанах Європи, особливо після того, як українська кухня стала значно відомішою у світі.

Домашній смалець

Топлений свинячий жир із часником і спеціями колись був звичайною стравою майже в кожному українському селі.

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Сьогодні в більшості європейських країн перевагу надають вершковому або рослинним оліям, тому смалець не використовують як окреме закушування.

Квашені овочі домашнього приготування

Українці традиційно квасять капусту, огірки, помідори, яблука та навіть кавуни. У багатьох країнах Європи ферментовані продукти також популярні, однак настільки широкий вибір домашніх солінь зустрічається вкрай рідко.

Печінковий торт

Закушування з печінкових млинців із начинкою з овочів і майонезу добре знайома українцям.

Для більшості європейців саме слово «торт» асоціюється виключно із солодким десертом, тому така страва нерідко викликає подив.

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Сальтисон

Зельц або сальтисон із субпродуктів і м’яса також належить до традиційної української кухні.

У багатьох країнах Західної Європи подібні страви майже не готують, адже сучасна кулінарія дедалі рідше використовує субпродукти.

Чому ці страви здаються незвичними для європейців

Кулінарні традиції формувалися століттями під впливом клімату, доступних продуктів та способу життя.

Для українців було важливо максимально використовувати всі продукти після забою худоби, а також заготовляти їжу на довгу зиму. Саме тому з’явилися холодець, кров’янка, смалець, сало та різноманітні квашені овочі.

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У країнах із м’якшим кліматом або іншими харчовими звичками потреби в таких стравах часто не виникало.

Чи справді в Європі не їдять ці страви

Варто зазначити, що говорити про всю Європу узагальнено було б неправильно. Деякі зі згаданих страв мають аналоги в окремих країнах. Наприклад, різновиди холодцю, кров’яної ковбаси чи сала можна знайти в Польщі, Чехії, Німеччині, Угорщині, Румунії та країнах Балтії.

Однак у більшості держав Західної та Південної Європи такі страви не є частиною повсякденного меню й можуть здаватися екзотичними.

Попри це українська кухня дедалі активніше завойовує світ. Вареники, голубці, деруни, борщ і навіть сало все частіше можна побачити в меню європейських ресторанів. Тож багато страв, які ще кілька років тому здавалися іноземцям незвичними, поступово знаходять своїх прихильників далеко за межами України.

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