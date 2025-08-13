- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 110
- Час на прочитання
- 1 хв
Холодні кавові напої: три рецепти, які легко можна приготувати вдома
Холодні кавові напої ідеально освіжать у спеку.
Кава - напій, який бадьорить. В спеку кавомани часто обирають не гарячий, а холодний напій. Він смакує не менш чудово.
ТСН.ua підготував три прості холодні кавові рецепти, які легко приготувати вдома.
Мінімум інгредієнтів, кілька хвилин часу — і ви вже насолоджуєтесь холодною кавою, як у кав’ярні.
Айс-лате
Інгредієнти:
150 мл охолодженої кави (еспресо або міцний американо)
150 мл молока
Лід — за смаком
Трохи цукру або сиропу (за бажанням)
Приготування
Зваріть каву та дайте їй охолонути.
У високу склянку насипте кубики льоду.
Додайте молоко, потім акуратно влийте каву (щоб утворився гарний шар).
Мокачіно з льодом
Інгредієнти:
150 мл охолодженої кави
100 мл молока
1 ст. л. какао-порошку
1 ч. л. цукру (або сиропу)
Лід
Приготування
Змішайте какао з цукром і трішки теплої води, щоб утворилася шоколадна паста.
Додайте охолоджену каву та молоко.
У склянку з льодом вилийте суміш і добре перемішайте.
Кавовий банановий смузі
Інгредієнти:
1 стиглий банан
150 мл охолодженої кави
100 мл молока або йогурту
Лід (за бажанням)
Трохи меду чи сиропу
Приготування:
У блендері збийте банан, каву, молоко та мед.
Додайте кілька кубиків льоду та ще раз збийте.
