Холодні кавові напої: три рецепти, які легко можна приготувати вдома

Холодна кава.

Кава - напій, який бадьорить. В спеку кавомани часто обирають не гарячий, а холодний напій. Він смакує не менш чудово.

ТСН.ua підготував три прості холодні кавові рецепти, які легко приготувати вдома.

Мінімум інгредієнтів, кілька хвилин часу — і ви вже насолоджуєтесь холодною кавою, як у кав’ярні.

Айс-лате

Інгредієнти:

150 мл охолодженої кави (еспресо або міцний американо)

150 мл молока

Лід — за смаком

Трохи цукру або сиропу (за бажанням)

Приготування

Зваріть каву та дайте їй охолонути. У високу склянку насипте кубики льоду. Додайте молоко, потім акуратно влийте каву (щоб утворився гарний шар).

Мокачіно з льодом

Інгредієнти:

150 мл охолодженої кави

100 мл молока

1 ст. л. какао-порошку

1 ч. л. цукру (або сиропу)

Лід

Приготування

Змішайте какао з цукром і трішки теплої води, щоб утворилася шоколадна паста. Додайте охолоджену каву та молоко. У склянку з льодом вилийте суміш і добре перемішайте.

Кавовий банановий смузі

Інгредієнти:

1 стиглий банан

150 мл охолодженої кави

100 мл молока або йогурту

Лід (за бажанням)

Трохи меду чи сиропу

Приготування:

У блендері збийте банан, каву, молоко та мед. Додайте кілька кубиків льоду та ще раз збийте.

