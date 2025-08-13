ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
1 хв

Холодні кавові напої: три рецепти, які легко можна приготувати вдома

Холодні кавові напої ідеально освіжать у спеку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Холодна кава.

Холодна кава.

Кава - напій, який бадьорить. В спеку кавомани часто обирають не гарячий, а холодний напій. Він смакує не менш чудово.

ТСН.ua підготував три прості холодні кавові рецепти, які легко приготувати вдома.

Мінімум інгредієнтів, кілька хвилин часу — і ви вже насолоджуєтесь холодною кавою, як у кав’ярні.

Айс-лате

Інгредієнти:

  • 150 мл охолодженої кави (еспресо або міцний американо)

  • 150 мл молока

  • Лід — за смаком

  • Трохи цукру або сиропу (за бажанням)

Приготування

  1. Зваріть каву та дайте їй охолонути.

  2. У високу склянку насипте кубики льоду.

  3. Додайте молоко, потім акуратно влийте каву (щоб утворився гарний шар).

Мокачіно з льодом

Інгредієнти:

  • 150 мл охолодженої кави

  • 100 мл молока

  • 1 ст. л. какао-порошку

  • 1 ч. л. цукру (або сиропу)

  • Лід

Приготування

  1. Змішайте какао з цукром і трішки теплої води, щоб утворилася шоколадна паста.

  2. Додайте охолоджену каву та молоко.

  3. У склянку з льодом вилийте суміш і добре перемішайте.

Кавовий банановий смузі

Інгредієнти:

  • 1 стиглий банан

  • 150 мл охолодженої кави

  • 100 мл молока або йогурту

  • Лід (за бажанням)

  • Трохи меду чи сиропу

Приготування:

  1. У блендері збийте банан, каву, молоко та мед.

  2. Додайте кілька кубиків льоду та ще раз збийте.

Нагадаємо, ми писали про топ-14 чаїв для схуднення: як вони допоможуть підтримати форму та пришвидшити метаболізм.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie