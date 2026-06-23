Холодні напої, яких краще уникати у спеку: дієтологиня пояснила, що найгірше втамовує спрагу влітку

У спеку не варто пити ці популярні напої / © Unsplash

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Деякі популярні літні напої можуть не лише не допомогти зволоженню, а й посилити зневоднення.

Про це розповіла клінічна дієтологиня Ганна Столінська.

За словами експертки, під час температури понад +30°C багато людей обирають холодні лимонади, солодкі газовані напої, енергетики або навіть легке пиво, вважаючи їх найкращим способом охолодитися. Однак такий вибір не завжди корисний для організму.

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Які напої можуть нашкодити у спеку

Дієтологиня рекомендує обмежити вживання алкоголю, солодких газованих напоїв, енергетиків та надмірної кількості міцної кави.

«У спекотні дні варто уникати алкоголю, який сприяє зневодненню та порушує терморегуляцію, солодких газованих напоїв, що викликають стрибки рівня цукру в крові й можуть посилювати спрагу, а також енергетиків із великим вмістом кофеїну та цукру», — пояснила фахівчиня.

Особливо оманливими можуть бути напої, які активно рекламують як освіжаючі. Через високий вміст цукру вони нерідко дають протилежний ефект — після короткочасного відчуття полегшення людина починає відчувати ще сильнішу спрагу.

Чому навіть легке пиво — не найкраща ідея

За словами Столінської, алкогольні напої, зокрема й легке пиво, не допомагають підтримувати водний баланс.

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«Алкоголь, навіть у вигляді легкого пива, зневоднює організм і погіршує природні механізми охолодження тіла», — наголосила експертка.

Також вона радить бути обережними з популярними холодними кавовими напоями, особливо якщо вони містять багато сиропів і цукру.

Що найкраще пити в спеку

Найефективнішим засобом для підтримання водного балансу залишається звичайна питна вода. Для покращення смаку до неї можна додавати лимон, м’яту або шматочки фруктів.

«У спекотні дні найкраще обирати напої, які справді зволожують організм і допомагають поповнювати запас електролітів. Найбезпечніший варіант — вода, за бажанням із додаванням лимона, м’яти чи фруктів», — зазначила дієтологиня.

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Крім того, корисними можуть бути кисломолочні напої, зокрема кефір або традиційний турецький айран — суміш йогурту, води та зелені.

Чи дійсно гарячий чай допомагає охолодитися

Експертка звертає увагу, що гарячий чай у певних умовах справді може полегшити самопочуття під час спеки. Саме теплий напій стимулює потовиділення, а випаровування поту допомагає тілу охолоджуватися. Найкраще цей механізм працює в сухому кліматі, тоді як у вологу й задушливу погоду ефект може бути менш помітним.

Фахівці нагадують, що під час спеки важливо регулярно пити воду, навіть якщо відчуття спраги ще не з’явилося, адже зневоднення може призвести до головного болю, слабкості, погіршення концентрації та загального самопочуття.

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