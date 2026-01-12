ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
565
Час на прочитання
2 хв

Холодні ноги не дають спати: покладіть під ковдру одну "штучку" — і забудьте про цю проблему

Багато людей знають цей дискомфорт: лягли спати, а ноги мерзнуть, і заснути практично неможливо. Організм відчуває холод, температура тіла падає, а сон стає поверхневим та переривчастим.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як зігріти ноги в ліжку

Як зігріти ноги в ліжку / © pexels.com

Але є простий спосіб, який допомагає навіть тим, хто завжди страждає від холодних стоп у зимові ночі. Секрет простий: під ковдру кладуть маленький теплий предмет, який тримає тепло кілька годин.

Це може бути тепла пляшка з водою, електрична грілка, мішечок із зерном або сіллю, розігрітий перед сном, або сучасні багаторазові нагрівачі для ніг. Головне — обрати безпечний варіант, щоб уникнути опіків.

Як це працює? Прогріті ноги сигналізують організму про комфорт, кровообіг покращується, тіло швидше розслабляється, і сон приходить легше та глибше. Наукові дослідження підтверджують: прогрівання стоп скорочує час засинання та підвищує якість сну, особливо в холодний сезон.

Щоб трюк працював максимально ефективно, дотримуйтесь простих правил:

  1. Теплий предмет має бути приємним, а не гарячим. Оптимальна температура — комфортне тепло.

  2. Розміщуйте його під ковдрою на рівні стоп або щиколоток. Тепло піднімається вгору, обігріваючи тіло м’яко та рівномірно.

  3. Переконайтеся в безпеці: якщо використовуєте електричну грілку, перевірте ізоляцію та наявність автоматичного відключення.

  4. Для ще кращого ефекту надягніть теплі шкарпетки з вовни або бавовни — вони утримують тепло і підсилюють дію “штучки”.

Цей простий лайфгак працює навіть у найхолодніші ночі: після кількох хвилин теплі ноги допомагають швидко заснути, сон стає глибоким, а ранкове пробудження — комфортним і без ознак холоду. Ті, хто регулярно користується цим методом, помічають, що сон стає стабільнішим, нічні пробудження зникають, а самопочуття значно покращується.

Дата публікації
Кількість переглядів
565
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie