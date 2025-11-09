Холодильник більше не треба розморожувати: майстри розповіли, що робити від намерзання льоду

Що робити від намерзання льоду в холодильнику / © www.freepik.com/free-photo

Навіть сучасні холодильники іноді починають обмерзати, утворюючи шар льоду на стінках. Це не лише незручно, а й може зменшити ефективність охолодження та збільшити споживання електроенергії. Як наголошують спеціалісти, причини появи льоду зазвичай одні й ті самі:

погано зачинені дверцята або зношена гумова прокладка;

часте відкривання холодильника;

зберігання гарячих страв або рідин;

забитий дренажний отвір, через який не стікає волога.

Як уникнути намерзання льоду в холодильнику: поради майстрів

Фахівці з ремонту холодильників стверджують, що уникнути регулярного розморожування цілком можливо, якщо дотримуватися кількох простих правил.

Очистіть дренаж. Використайте пластикову паличку або м’який дріт, щоб прочистити отвір у задній стінці холодильника. Якщо він забитий, вода не зможе стікати й перетворюватиметься на лід.

Перевірте ущільнювач. Якщо гумова прокладка на дверцятах втратила еластичність, холод виходить назовні, а тепле повітря потрапляє всередину. Це головна причина намерзання. Майстри радять змащувати ущільнювач вазеліном або силіконовим мастилом, щоб продовжити термін його служби.

Слідкуйте за температурою. Оптимальна температура в холодильній камері — +3…+5°C, у морозильній — близько -18°C. Якщо температура нижча, компресор працює безперервно, і на стінках з’являється іній.

Не ставте їжу без кришки. Волога з продуктів випаровується і осідає у вигляді льоду. Зберігайте страви в контейнерах або загортайте у плівку.

Дієвий лайфгак від майстрів, щоб запобігти намерзанню льоду

Щоб повністю запобігти утворенню льоду, можна скористатися простим способом, який радять досвідчені майстри. Після очищення холодильника протріть його внутрішні стінки розчином гліцерину чи оливкової олії. Тонка захисна плівка не дає волозі осідати та замерзати. Цей метод безпечний, не впливає на запах продуктів і продовжує термін служби техніки.

Не вимикайте холодильник повністю для «глибокого розморожування», якщо лід щойно з’явився. Краще вчасно протерти стінки теплою водою з содою або лимонним соком. Так ви не лише позбавитеся від інею, а й приберете зайві запахи.