Холодильник буде чистим значно довше: 9 простих хитрощів, які полегшать прибирання

Чистий холодильник

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Підтримувати холодильник у чистоті буває непросто. На полицях з’являються плями від продуктів, у шухлядах псуються овочі, а забуті контейнери із залишками їжі можуть спричиняти неприємний запах. Через це час від часу доводиться витрачати чимало часу на прибирання.

Однак уникнути безладу можна без особливих зусиль. Достатньо правильно організувати зберігання продуктів і дотримуватися кількох простих правил.

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Розповідаємо про дев’ять простих способів, які допоможуть рідше влаштовувати генеральне прибирання холодильника.

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1. Зберігайте продукти в закритих контейнерах

Один із найпростіших способів уникнути безладу — використовувати контейнери з кришками.

У них можна зберігати готові страви, нарізані овочі, сир, ковбасу та інші продукти. Завдяки цьому їжа не контактуватиме безпосередньо з полицями, а випадково розлита рідина залишиться всередині ємності.

Особливо зручні прозорі контейнери, адже їхній вміст добре видно. Це дозволяє швидше знаходити потрібні продукти та не забувати про залишки їжі.

2. Виділіть окреме місце для різних продуктів

Якщо всі продукти лежать упереміш, підтримувати порядок значно складніше.

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Спробуйте організувати холодильник так, щоб кожна група продуктів мала своє місце. Наприклад, молочні продукти можна зберігати на одній полиці, готові страви — на іншій, а овочі та фрукти — у спеціальних шухлядах відповідно до рекомендацій щодо їхнього зберігання.

Окрему увагу варто приділити сирому м’ясу та рибі. Їх краще розміщувати на нижній полиці в герметичних контейнерах, щоб рідина не потрапляла на інші продукти.

Таке розташування допоможе швидше знаходити їжу, а також полегшить очищення полиць.

3. Не залишайте плями на потім

Якщо в холодильнику розлилося молоко, сік або соус, краще витерти забруднення відразу.

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Свіжу пляму зазвичай можна прибрати за кілька секунд. Натомість засохлі залишки їжі доведеться довго відмочувати та відтирати. Особливо важливо негайно прибирати рідину, яка могла витекти із сирого м’яса чи риби.

Своєчасне видалення таких забруднень допомагає запобігати перехресному забрудненню, коли бактерії з одного продукту потрапляють на інший.

Для звичайного прибирання можна використовувати м’яку губку та теплу воду з невеликою кількістю засобу для миття посуду. Після очищення поверхню потрібно протерти чистою вологою серветкою та висушити.

4. Перевіряйте холодильник перед походом у магазин

Ще одна корисна звичка — переглядати вміст холодильника перед купівлею продуктів.

Це дозволить побачити, які продукти вже є вдома, що потрібно використати найближчим часом і від яких зіпсованих залишків час позбутися. Крім того, така перевірка допоможе уникнути зайвих покупок.

5. Ставте продукти з коротким терміном зберігання на видному місці

Часто продукти псуються лише тому, що їх не помічають за іншими упаковками. Щоб цього уникнути, розміщуйте на передній частині полиці їжу, яку потрібно використати першою.

Для зручності можна навіть поставити невеликий контейнер із написом «З’їсти спочатку». У нього складатимуться відкриті упаковки, залишки готових страв та інші продукти, які не варто довго зберігати.

Цей простий спосіб організації допоможе краще контролювати запаси та не забувати про їжу.

Водночас важливо пам’ятати, що не всі дати на упаковках означають одне й те саме. Позначення, яке стосується найкращої якості продукту, не завжди тотожне кінцевому терміну його безпечного споживання.

6. Використовуйте невеликі піддони для соусів і банок

Банки з варенням, соусами, маринадами та іншими рідкими продуктами нерідко залишають липкі сліди на полицях.

Щоб уникнути постійного миття холодильника, такі ємності можна поставити на невеликий пластиковий піддон із бортиками. Якщо банка протече, достатньо буде дістати піддон і помити його. Це особливо зручно для продуктів, якими часто користуються.

Однак не варто суцільно застеляти полиці матеріалами, що можуть перешкоджати циркуляції холодного повітря.

7. Не заповнюйте холодильник ущент

Іноді здається, що чим більше продуктів поміститься в холодильник, тим краще. Проте надмірне завантаження може створювати проблеми.

Коли полиці переповнені, важче побачити продукти, знайти потрібну упаковку та швидко прибрати забруднення. Крім того, холодне повітря повинно вільно циркулювати між продуктами.

8. Стежте за температурою всередині холодильника

Навіть ідеальна чистота не гарантує, що продукти зберігатимуться належним чином, якщо температура всередині холодильника занадто висока.

Температура холодильного відділення має становити не вище +4 °C, а морозильної камери — близько −18 °C або нижче. Якщо холодильник не показує фактичну температуру, можна скористатися окремим термометром.

Також важливо стежити, щоб дверцята щільно зачинялися, а продукти не заважали цьому. Правильна температура уповільнює розмноження бактерій і допомагає безпечніше зберігати їжу.

9. Влаштовуйте п’ятихвилинне прибирання щотижня

Щоб не витрачати багато часу на генеральне прибирання, спробуйте приділяти холодильнику кілька хвилин щотижня.

Наприклад, перед закупівлею продуктів можна швидко перевірити полиці, прибрати зіпсовану їжу, витерти невеликі плями та помити забруднені контейнери. Завдяки цьому бруд не накопичуватиметься, а знайти потрібні продукти буде простіше.

Водночас коротке щотижневе прибирання не замінює ретельного миття холодильника. Полиці, шухляди та інші внутрішні поверхні потрібно регулярно очищувати, а після небезпечних забруднень — обробляти відповідно до рекомендацій виробника й правил харчової безпеки.

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