Холодильник чистий, але відчувається неприємний запах: причина вас здивує, але рішення проблеми просте

Як прочистити дренажний отвір в холодильнику / © unsplash.com

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Втім, цю проблему можна запросто вирішити самостійно, використовуючи підручні матеріали.

Чому важливо чистити дренажний отвір в холодильнику

Дренажний (зливний) отвір має невеликий розмір. Він потрібен для того, щоб виводити надлишок води, який з’являється через зміну температур в приладі. З часом він засмічується, через що всередині накопичується вода, утворюється цвіль і з’являється неприємний запах.

Ви можете без проблем очистити дренажний отвір за допомогою підручних засобів, зокрема, оцту, соди і теплої води. Завдяки регулярному догляду (очищення кожні 2-3 місяці), прилад прослужить значно довше.

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Покрокова інструкція з очищення дренажного отвору холодильника

Вимкніть холодильник з розетки. Спорожніть всю нижню частину, забравши продукти і вийнявши полички. Так ви отримаєте вільний доступ до отвору. Зазвичай він розташований на задній стінці, вище овочевого відсіку. Приберіть зайву воду. Для цього можна використовувати гігроскопічну тканину або паперовий рушник. Видаліть бруд, якщо він є. Очистіть отвір за допомогою ватного тампону, який попередньо потрібно змочити в оцті. Потім ще одним ватним тампоном, змоченим у засобі для чищення труб, а також прочистіть його тонкою щіточкою. Прочистіть отвір за допомогою тонкого шприца без голки. Наберіть всередину шприца теплої води. Якщо всередині утворився вапняний наліт, додайте до води оцту (співвідношення 1:1). А для стійких забруднень додатково додайте харчову соду і оцет. Залийте цей засіб в отвір, залишіть на кілька хвилин, потім змийте теплою водою. Дезінфекція та просушування. Ще раз промийте отвір водою з оцтом. Так ви будете впевненими, що видалили всі бактерії, які є причиною неприємного запаху. Витріть холодильник всередині насухо, поверніть всі полички та продукти. Включіть в розетку.

Не варто використовувати для очищення гострі предмети (наприклад, ніж), адже вони можуть пошкодити дренаж. Можна також використовувати спеціальний очищувальний засіб для стоків, але натуральні компоненти є більш корисними для вашого здоров’я та довкілля.