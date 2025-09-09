Від сцени до укриття: як львівський хор "Гомін" дав незвичайний концерт у Кременчуці

Хор "Гомін" / © instagram.com/hominchoir

Реклама

Муніципальний хор зі Львова «Гомін» провів концерт в укритті через повітряну тривогу, яка перервала їхній виступ.

Про це стало відомо зі сторінки в Instagram.

Колектив виступав у Кременчуці. Під час оголошення тривоги учасники перейшли в укриття. Там вони виконали дві відомі пісні: «Гай, зелений гай» Назарія Яремчука та «Цей сон» Степана Гіги. Відео з імпровізованого виступу хор опублікував у своїх соцмережах.

Реклама

Хор «Гомін» здобув широку популярність завдяки виконанню композиції «Вічная пам’ять» для серіалу HBO «Чорнобиль». Їхні акапельні виступи стали вірусними в інтернеті, а відео з піснею «Цей сон» зібрало понад п’ять мільйонів переглядів.

Нагадаємо, художній керівник хору «Гомін» Вадим Яценко прокоментував український шоубізнес і розсекретив, чи планує будувати сольну кар’єру.

Раніше він поділився подробицями особистого життя і висловився про свій шлюб з дружиною Анастасією.

Також Вадим Яценко вперше висловився, за яких обставин готовий стати на захист Батьківщини.