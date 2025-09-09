ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
268
Час на прочитання
1 хв

Від сцени до укриття: як львівський хор "Гомін" дав незвичайний концерт у Кременчуці

Повітряна тривога не завадила. «Гомін» дав імпровізований концерт в укритті.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Хор "Гомін"

Хор "Гомін" / © instagram.com/hominchoir

Муніципальний хор зі Львова «Гомін» провів концерт в укритті через повітряну тривогу, яка перервала їхній виступ.

Про це стало відомо зі сторінки в Instagram.

Колектив виступав у Кременчуці. Під час оголошення тривоги учасники перейшли в укриття. Там вони виконали дві відомі пісні: «Гай, зелений гай» Назарія Яремчука та «Цей сон» Степана Гіги. Відео з імпровізованого виступу хор опублікував у своїх соцмережах.

Хор «Гомін» здобув широку популярність завдяки виконанню композиції «Вічная пам’ять» для серіалу HBO «Чорнобиль». Їхні акапельні виступи стали вірусними в інтернеті, а відео з піснею «Цей сон» зібрало понад п’ять мільйонів переглядів.

Нагадаємо, художній керівник хору «Гомін» Вадим Яценко прокоментував український шоубізнес і розсекретив, чи планує будувати сольну кар’єру.

Раніше він поділився подробицями особистого життя і висловився про свій шлюб з дружиною Анастасією.

Також Вадим Яценко вперше висловився, за яких обставин готовий стати на захист Батьківщини.

Дата публікації
Кількість переглядів
268
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie