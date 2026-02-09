Хотіла чоловіка, а отримала дитину: історія про те, як футбольний матч поставив крапку у стосунках

"Я хотіла бути дружиною, а він міг бути лише сином": чому жінки все частіше йдуть від зручних чоловіків / © Freepik

У сучасному світі все частіше звучать історії жінок, які зважуються на розрив стосунків не через зради чи скандали, а через «емоційну втому».

Історія однієї з героїнь стала показовою: взаємини розпалися через елементарну відсутність відповідальності чоловіка, який звик бути «матусиним синочком». Деталі розповідає польське видання Оnet.

На початку стосунків модель, де жінка ухвалює всі рішення, здавалася оповідачці зручною і цілком її влаштовувала.

«Спочатку було досить круто. Я розповідала йому, що ми робимо, і він погоджувався. Не було жодних суперечок, жодних довгих обговорень, жодної перепалки, просто „добре“», — зазначає співрозмовниця видання.

Але потім ставало все важче й важче, бо коли раптом доводиться все нести на собі, це вже забагато.

Що партнерові справді подобалося, то це спортивні новини. Він жив заради них, дивився їх щодня, не міг від них відірватися. Якщо відбувався чемпіонат з футболу чи Олімпіада, він просто зникав у своїй кімнаті та абсолютно нічого не робив.

«Що б я його не просила зробити, він цього не робив. Він пояснював, що я маю йому нагадати, бо він таких речей не пам’ятає. Наприклад, купити важливі ліки, бо одразу за дверима була аптека, або зателефонувати лікареві. От і все, жодних рішень, які змінюють життя, чи придбань на іншому кінці світу. Те, про що я просила, так і не було зроблено. Це почало мене дедалі більше турбувати», — розповідає жінка.

Останньою краплею у стосунках стала дрібниця, яка підсвічує справжнє ставлення партнера. В цій історії такою межею став хворий кіт. Одного дня хлопець мав забрати ліки у ветеринара, і дорогою додому він цього не зробив, оскільки поспішав додому дивитися футбольний матч. Кіт захворів.

«Тієї ночі я повела кота до ветеринара. А коли повернулася, то не плакала. Я просто попросила його з’їхати, бо квартира моя», — ділиться оповідачка.

Той вечір став кінцем їхніх стосунків, бо вона просто більше не мала сил бути матір’ю для дорослої людини.

«Я зрозуміла, що для нього нічого не було важливим, навіть те, що хвилювало мене. Я була тією, хто постійно все робив, а він робив лише те, що я просила, і не завжди. Він просто не думав про мене. Він пішов до мами. Він переніс свої речі, не сперечаючись і не питаючи. Я хотіла бути дружиною, а він міг бути лише сином», — підсумувала оповідачка.

