Розробка семирічного хлопчика зробила з нього мільйонера: що він створив

Алекс Батлер створив гру Taco vs. Burrito / © dailymail.co.uk

15-річний Алекс Батлер із Сіетла став мільйонером, продавши свою карткову гру Taco vs. Burrito, яку він винайшов у сім років, великій компанії-виробнику іграшок PlayMonster.

Про це пише Daily Mail.

Ідея гри, де гравці змагаються, хто приготує найціннішу страву, виникла в Алекса «випадково», хоча він навіть не любив тако чи буріто. Хлопець багато грав у карткові ігри з сім’єю і вирішив створити власну. Його мати, серійна підприємниця Леслі Пірсон, спочатку скептично ставилася до ідеї сина, але Алекс наполіг на тестуванні прототипу.

Від кав’ярні до бестселера Amazon

Мати вирішила допомогти сину, запустивши онлайн-збір коштів для виробництва. Вони планували зібрати 200 доларів, але вже за день отримали понад 1000 доларів, а зрештою — 25 000 доларів. Зростання попиту спонукало батьків створити власну компанію Hot Taco Inc., де Алекс мав контрольний пакет акцій.

Перша партія гри на 25-30 тисяч доларів, розміщена на Amazon, швидко розпродалася, і до кінця року родина заробила майже 1,1 мільйона доларів. Загалом Алекс продав 1,5 мільйона копій своєї гри, яка свого часу була бестселером на Amazon.

Карткова гра Taco vs. Burrito. / © dailymail.co.uk

Зрештою, гра стала занадто масштабною для сімейного бізнесу, і родина вирішила продати її компанії PlayMonster, яка планує розширити лінійку та вийти на нові ринки.

Сам Алекс, який, за його словами, «хотів отримати якомога більше грошей» від продажу, тепер планує інвестувати кошти та, можливо, купити «Lambo».

