Хропіння у партнера може попередити про смертельний розлад сну: що варто знати

Сильне хропіння, що супроводжується задишкою та зупиненням дихання уві сні, може свідчити про розвиток апное — небезпечного розладу, який суттєво підвищує ризик інсульту, серцевої недостатності та хвороби Альцгеймера.

Ризики та приховані симптоми

За словами фахівців, апное сну — це розлад, за якого м’язи горла розслабляються і блокують дихальні шляхи. Це спричиняє зниження рівня кисню в крові, що створює критичне навантаження на серце.

«У минулому ми розглядали недосипання як знак пошани. Але культура змістилася до того, щоб надавати пріоритет сну як основі здоров’я. Раніше хропіння ігнорували, але зараз більше усвідомлюється, що надто сильне хропіння може бути ознакою серйозних або смертельних захворювань», — зауважив доктор Раян Чін Тау Чонг, консультант-отоларинголог.

Лікарі зазначають, що пацієнти часто не пов’язують денну втому або забудькуватість із розладами сну, вважаючи це ознаками старіння. Особливо складно діагностика проходить у жінок, у яких хвороба часто маскується під безсоння або депресію.

Хто перебуває у групі ризику

Хоча апное може вразити будь-кого, чоловіки страждають на цей розлад удвічі частіше. Ризики зростають після 69 років, а також за наявності таких факторів:

ожиріння;

куріння та вживання алкоголю;

менопауза у жінок.

Докторка Аланна Харе додала, що неліковане апное вдесятеро підвищує ризик дорожньо-транспортних пригод через надмірну денну сонливість водіїв.

«Самі пацієнти не обов’язково усвідомлюють ознаки та вважають, що втома або забудькуватість — це частина нормального старіння. Багато хто соромиться хропіння, і повідомити про це сімейному лікарю може бути важко», — зазначила вона.

Діагностика та варіанти лікування

Повідомляється, що для виявлення проблеми партнерам радять звертати увагу на епізоди затримки дихання та задухи у сплячого. Окрім медичних пристроїв для відстеження кисню, лікарі пропонують кілька методів терапії: від використання апаратів CPAP (масок для підтримки тиску) до встановлення стоматологічних апаратів чи хірургічних імплантатів.

«Здоровий сон — це найбільша віддача від інвестицій, які ви можете зробити у своє здоров’я. Все інше базується на хорошому сні. Хороший сон — це основа будь-якого здоров’я», — підсумував доктор Чонг.

