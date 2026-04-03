Хрущі оминатимуть бульби десятою дорогою: чим обробити картоплю, щоб отримати багатий урожай

Чим обробити картоплю від хрущів

Реклама

Хрущі, а точніше їхні личинки, є одними з найнебезпечніших шкідників для картоплі. Вони пошкоджують бульби, знижують урожайність і погіршують їхню якість. Без своєчасного захисту втрати можуть бути значними. Тому важливо не лише боротися з проблемою, а й діяти на випередження.

Чим обробити картоплю перед садінням

Інсектицидні препарати. Засоби на основі імідаклоприду та тіаметоксаму створюють захисний бар’єр у ґрунті. Вони діють системно, захищаючи рослину на ранніх етапах розвитку. Біопрепарати. Засоби з корисними мікроорганізмами, наприклад, на основі грибів чи бактерій, пригнічують личинок і безпечні для ґрунту. Це ідеальний вибір для екологічного городництва. Обробка ґрунту: ключ до довготривалого захисту. Личинки живуть у ґрунті, тому його підготовка має вирішальне значення. Гранульовані засоби. Вносяться безпосередньо в лунки під час садіння. Вони діють локально і знищують шкідників у зоні росту бульб. Агротехнічні методи. Глибоке перекопування, сівозміна та знищення бур’янів значно зменшують популяцію хрущів.

Народні та екологічні методи

Для тих, хто уникає хімії, існують альтернативні рішення.

Настій лушпиння часнику й цибулі — відлякує шкідників запахом.

Деревний попіл — змінює кислотність ґрунту і створює несприятливі умови.

Сидерати (гірчиця, люпин) — природним способом очищують ґрунт від личинок.

Щоб отримати максимально рясний урожай картоплі, варто дотримуватися простих рекомендацій. Не висаджуйте картоплю щороку на одному місці. Регулярно перевіряйте ґрунт на наявність личинок. Поєднуйте кілька методів захисту від шкідників для максимального ефекту. Уникайте надмірної вологості ґрунту, вона сприяє розвитку шкідників.