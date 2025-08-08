Хрусткі мариновані огірки пікулі для сендвічів, бургерів чи піци: рецепт

Огірки. / © www.freepik.com/free-photo

Мариновані огірки по-американськи або більш відомі - як у бургерах у Макдональдсі - пікулі. Вони стануть не лише ідеальним доповненням до сендвічів, бургерів чи піци, приготованих вдома, а й будуть смакувати як повноцінна страва.

ТСН.ua підготував рецепт маринованих огірків “Пікулі” від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Інгредієнти для консервації

1,2 кг огірків

2 цибулини

2 ст. л. солі

Інгредієнти для маринаду

100 мл столового оцту 9%

2 ст л гірчиці в зернах

1 ч л куркуми

3 лаврових листки

200 г цукру

Приготування

Перш за все помийте та підготуйте всі овочі для приготування. Огірки наріжте кружальцями, товщина яких 2-4 мм. Цибулю - тоненькими півкільцями. Огірки та цибулю засипте сіллю, перемішайте та залиште, аби овочі постояли 1,5-2 год. Готуємо маринад: у сотейнику змішайте 100 мілілітрів оцту, цукор, гірчицю у зернах, куркуму, лаврові листки. Доведіть суміш до кипіння. У киплячий маринад додайте огірки з цибулею. Тушкуйте інгредієнти приблизно 5 хв, потім зніміть сотейник з вогню. Розкладіть огірки з маринадом по стерилізованих банках та закрийте стерилізованими кришками.

Нагадаємо, ми писали про те, як закрити огірки холодним способом без стерилізації та оцту.