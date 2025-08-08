ТСН у соціальних мережах

Хрусткі мариновані огірки пікулі для сендвічів, бургерів чи піци: рецепт

Пікулі чудово смакують як закуска, а доповнять сендвічі, бургери, піцу чи салат.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Огірки.

Огірки. / © www.freepik.com/free-photo

Мариновані огірки по-американськи або більш відомі - як у бургерах у Макдональдсі - пікулі. Вони стануть не лише ідеальним доповненням до сендвічів, бургерів чи піци, приготованих вдома, а й будуть смакувати як повноцінна страва.

ТСН.ua підготував рецепт маринованих огірків “Пікулі” від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Інгредієнти для консервації

  • 1,2 кг огірків

  • 2 цибулини

  • 2 ст. л. солі

Інгредієнти для маринаду

  • 100 мл столового оцту 9%

  • 2 ст л гірчиці в зернах

  • 1 ч л куркуми

  • 3 лаврових листки

  • 200 г цукру

Приготування

  1. Перш за все помийте та підготуйте всі овочі для приготування. Огірки наріжте кружальцями, товщина яких 2-4 мм. Цибулю - тоненькими півкільцями.

  2. Огірки та цибулю засипте сіллю, перемішайте та залиште, аби овочі постояли 1,5-2 год.

  3. Готуємо маринад: у сотейнику змішайте 100 мілілітрів оцту, цукор, гірчицю у зернах, куркуму, лаврові листки. Доведіть суміш до кипіння.

  4. У киплячий маринад додайте огірки з цибулею. Тушкуйте інгредієнти приблизно 5 хв, потім зніміть сотейник з вогню.

  5. Розкладіть огірки з маринадом по стерилізованих банках та закрийте стерилізованими кришками.

Нагадаємо, ми писали про те, як закрити огірки холодним способом без стерилізації та оцту.

