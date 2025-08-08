- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 16
- Час на прочитання
- 1 хв
Хрусткі мариновані огірки пікулі для сендвічів, бургерів чи піци: рецепт
Пікулі чудово смакують як закуска, а доповнять сендвічі, бургери, піцу чи салат.
Мариновані огірки по-американськи або більш відомі - як у бургерах у Макдональдсі - пікулі. Вони стануть не лише ідеальним доповненням до сендвічів, бургерів чи піци, приготованих вдома, а й будуть смакувати як повноцінна страва.
ТСН.ua підготував рецепт маринованих огірків “Пікулі” від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Інгредієнти для консервації
1,2 кг огірків
2 цибулини
2 ст. л. солі
Інгредієнти для маринаду
100 мл столового оцту 9%
2 ст л гірчиці в зернах
1 ч л куркуми
3 лаврових листки
200 г цукру
Приготування
Перш за все помийте та підготуйте всі овочі для приготування. Огірки наріжте кружальцями, товщина яких 2-4 мм. Цибулю - тоненькими півкільцями.
Огірки та цибулю засипте сіллю, перемішайте та залиште, аби овочі постояли 1,5-2 год.
Готуємо маринад: у сотейнику змішайте 100 мілілітрів оцту, цукор, гірчицю у зернах, куркуму, лаврові листки. Доведіть суміш до кипіння.
У киплячий маринад додайте огірки з цибулею. Тушкуйте інгредієнти приблизно 5 хв, потім зніміть сотейник з вогню.
Розкладіть огірки з маринадом по стерилізованих банках та закрийте стерилізованими кришками.
