Хто дзвонив: три прості способи дізнатися ім'я абонента з незнайомого номера

Лайфгаки для ідентифікації номерів

Перевірити невідомий номер телефону допоможе повний гайд для абонентів та лайфгаки для ідентифікації номерів. Дізнайтеся, як за 5 хвилин з’ясувати, хто вам дзвонить.

Як дізнатися, хто телефонує з незнайомого номера

З огляду на те, що у сучасному світі дзвінки з невідомих номерів стають звичним явищем, усе частіше такі дзвінки є спробами телефонного шахрайства. Щоб убезпечити себе, можна швидко ідентифікувати абонента за допомогою сучасних технологій.

Читайте про три прості способи дізнатися ім’я абонента з незнайомого номера. Кожний з них має додаткові функції.

1. Методи ідентифікації через популярні месенджери

Якщо ви отримали дзвінок з невідомого номера, одним із найпростіших способів перевірки є використання популярних месенджерів, таких як Viber, WhatsApp або Telegram. Часто профіль, прив’язаний до номера, містить ім’я або фото власника.

Ручна перевірка

Просто додайте номер до своїх контактів. Після цього відкрийте Viber або WhatsApp, знайдіть новий контакт у списку і перегляньте його профіль. Якщо абонент не приховав свої дані, ви побачите його ім’я чи фото.

Viber і функція «Ідентифікація абонентів»

Viber (Вайбер) має вбудовану функцію, яка автоматично розпізнає абонентів навіть без збереження їхніх номерів. Щоб активувати її, перейдіть у меню «Додатково» та увімкніть опцію «Ідентифікація абонентів».

Втім, цей спосіб не спрацює, якщо абонента немає в базі месенджера, він використовує сторонні додатки для дзвінків або приховав свої дані в налаштуваннях приватності.

2. Спеціалізовані застосунки для визначення номера

Найефективнішим методом є використання спеціалізованих додатків, які мають глобальні бази даних, сформовані мільйонами користувачів. Вони миттєво визначають ім’я абонента та позначають номер, якщо він відомий як спам або шахрайський.

Truecaller

Цей додаток вважається одним із найпотужніших для ідентифікації номерів. Він має величезну базу даних, що дозволяє не лише визначити ім’я абонента, а й попередити про небажані дзвінки, автоматично блокуючи спам та дзвінки від шахраїв.

Getcontact

Застосунок відомий своєю унікальною функцією: він показує, як інші люди зберегли цей номер у своїх телефонних книгах. Це може дати важливу інформацію про особу абонента.

Важливо пам’ятати, що такі додатки можуть збирати дані з вашого списку контактів, тому перед їх використанням слід ознайомитися з політикою конфіденційності.

3. Пошук в Інтернеті та соціальних мережах

Іноді найпростіший метод є найбільш дієвим. Просто введіть невідомий номер у рядок пошуку Google чи Facebook. Якщо номер належить компанії або був опублікований кимось у мережі, ви можете знайти відповідну інформацію.

Якщо ви не змогли ідентифікувати абонента, а дзвінок викликає підозру, найкращим рішенням буде не відповідати. Спершу перевірте номер, і якщо він не ідентифікований, утримайтеся від розмови.

