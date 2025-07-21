Хто має право на пільговий та безкоштовний проїзд потягами та електричками «Укрзалізниці»

Пільги на проїзд в «Укрзалізниці»

Реклама

«Укрзалізниця» пропонує низці категорій громадян України можливість подорожувати зі знижками або навіть безкоштовно. Важливо пам’ятати, що для отримання пільг необхідно мати при собі документ, який підтверджує ваш статус (наприклад, посвідчення учасника бойових дій, довідка про інвалідність тощо).

Хто має пільги на пільговий чи безкоштовний проїзд потягами «Укрзалізниці»

Діти до 6 років: безкоштовно (без надання окремого місця).

Діти віком від 6 до 14 років: зі знижкою 25% від вартості проїзду.

Реклама

Знижка 50% (зазвичай діє від 1 жовтня до 15 травня) надається: Особам з інвалідністю (зокрема діти з інвалідністю) та особам, які їх супроводжують (не більше однієї супровідної особи на інваліда I групи або дитину з інвалідністю). Батькам загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців (без обмеження в датах). Студентам денної форми навчання вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та вищих професійних училищ (пільга поширюється на вагони 2-го та 3-го класів, діє як на внутрішніх, так і на міжнародних залізничних рейсах).



Право на безкоштовний проїзд (або значні знижки) на певний період:

Деякі категорії громадян мають право на безкоштовний проїзд один раз на певний період (зазвичай раз на рік або раз на два роки), причому дорога компенсується і в зворотному напрямку. Також для деяких з цих категорій передбачена можливість скористатися 50% знижкою в період від жовтня до травня.

Герої Радянського Союзу та/або нагороджені Орденами Слави — 1 раз на рік безкоштовно у вагоні СВ.

Учасники бойових дій — 1 раз на два роки безкоштовно (туди-назад) або зі знижкою 50% один раз на рік (туди-назад).

Жертви нацистських переслідувань — 1 раз на два роки безкоштовно (туди-назад).

Змішані пільги (безкоштовно раз на рік/два роки або 50% знижка від жовтня до середини травня):

Особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та їхні супровідники: Інваліди ВВВ 1-2 групи — безкоштовно 1 раз на рік у купе, знижка 50% від 1 жовтня до 15 травня. Інваліди ВВВ 3-ї групи — безкоштовно 1 раз на 2 роки (туди-назад) або зі знижкою 50% один раз на рік (туди-назад), знижка 50% з 1 жовтня до 15 травня.

Учасники бойових дій Другої світової війни.

Особи з інвалідністю внаслідок російсько-української війни та їхній супровід.

Хто має право на безкоштовний проїзд в електричці

Реклама

На відміну від поїздів далекого сполучення, у приміському транспорті деякі категорії українців можуть їздити безкоштовно без будь-яких обмежень, за наявності відповідного документа. До них належать:

Герої України.

Учасники бойових дій.

Особи з інвалідністю.

Учасники та партизани Другої світової війни.

Батьки зниклих чи загиблих військових.

Постраждалі та ліквідатори аварії на ЧАЕС.

Сироти.

Діти з багатодітних родин.

Пенсіонери за віком.

Ветерани поліції та пожежної служби.

Діти війни (безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області).

Важливі моменти:

Пільги можуть не поширюватися на вагони класу «люкс», тому перед покупкою квитка варто уточнити, чи діє знижка на обраний тип вагону.

Завжди майте при собі документи, що підтверджують ваш пільговий статус, оскільки без них ви не зможете скористатися знижкою.

Реклама

Міністерство соціальної політики України спільно з «Укрзалізницею» впровадило функцію придбання пільгових залізничних квитків для осіб з інвалідністю на сайті booking.uz.gov.ua. Для цього особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та їх законним представникам необхідно зареєструватися в Централізованому банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ) через електронний кабінет за посиланням https://ek-cbi.msp.gov.ua/ та подати скановані копії необхідних документів. У разі проблем з підтвердженням статусу, необхідно звернутися до органу соціального захисту населення для уточнення або актуалізації даних.

Зверніть увагу, що інформація про пільги може змінюватися, тому для отримання найактуальніших даних рекомендується звертатися до офіційних джерел «Укрзалізниці» або Міністерства соціальної політики України.