Хто насправді керує у вашому домі — ви чи улюбленець: ознаки, за якими легко визначити справжнього "господаря"
Хочете з’ясувати, хто справді керує в домі — ви чи ваш собака? Ці ознаки миттєво покажуть, хто тут головний.
Вважаєте себе беззаперечним господарем? Тоді пригадайте свого пухнастого компаньйона й чесно дайте відповіді на кілька запитань:
Прокидаєтесь вранці на самому краєчку ліжка, тоді як пес простягнувся по центру, наче володар королівства? Не сумнівайтеся — правила диктує він.
Постійно підгодовуєте улюбленця смачненьким просто зі своєї тарілки? Забудьте про роль головнокомандувача — команду тут роздає хвостата сторона.
Собака вирішив, що час на прогулянку? Готуйтеся підлаштовуватися під його графік і слухняно тягнутися до повідця.
Повертаєтеся додому знесилені, а пес навіть не поспішає радісно зустрічати? Пам’ятайте: справжній господар сам вирішує, кому й коли демонструвати емоції.
Головний у домі той, хто вміє поєднати любов із дисципліною. Пам’ятайте про це, коли обіймаєте свого чотирилапого друга.