Хто такий насправді святий Миколай / © Фото з відкритих джерел

Щороку в грудні мільйони українських дітей із хвилюванням лягають спати, знаючи: вночі під подушкою може з’явитися омріяний подарунок. Вони вірять у чудеса, у добро та в те, що святий Миколай винагороджує слухняних. Але хто такий насправді святий Миколай, і як він з’явився?

Найважливіше — це те, що Миколай не вигаданий казковий герой. Він був реальною людиною, чиє життя стало символом милосердя, доброти та жертовності.

Походження та життя: де живе святий Миколай і звідки прийшов

Майбутній Чудотворець народився 280 року в місті Патара, що розташовувалося в Малій Азії (сучасна Туреччина). Він зростав у родині благочестивих і заможних Феофана та Нонни. Дядько Миколая був місцевим єпископом, тому хлопчик з ранніх років бачив приклад справжнього служіння людям.

Миколай болісно переживав чужу бідність. Його щирість і співчуття спонукали допомагати таємно: ночами він клав біля дверей бідняків їжу, одяг чи гостинці. Так він прагнув рятувати людей, не принижуючи їх публічною милостинею.

Після смерті батьків Миколай роздав усе своє багатство нужденним та вирушив у паломництво до Палестини. Згодом він став священником у місті Міри, а пізніше — єпископом. Саме тоді його добро і мудрість зробили Миколая тією постаттю, яку світ знає й сьогодні.

Легенди, які пояснюють дітям, хто такий святий Миколай

Хто такий святий Миколай і звідки він з’явився / © Фото з відкритих джерел

Батьки часто запитують: як пояснити дитині, хто такий святий Миколай так, щоб вона повірила в його доброту? Історії про добрі вчинки святого найкраще роблять це.

Миколай і три мішечки золота

Колись він дізнався про збіднілого чоловіка, у якого було три доньки. Без приданого дівчата не могли вийти заміж і ризикували опинитися на межі виживання. Миколай, бажаючи зберегти їхню честь, уночі підкинув у вікно будинку три мішечки золота — для кожної з них. Так молодий священник урятував їхню долю.

Хто супроводжує святого Миколая

На багатьох іконах та ілюстраціях поруч із Миколаєм зображений ослик зі сріблясто-сірою шерстю. Цей друг допомагає Чудотворцю розносити подарунки дітям. У народі кажуть, що то нащадок того самого осла, який привіз Ісуса Христа до Єрусалиму.

Чарівна книга Миколая

Легенда розповідає, що у Святого Миколая є особлива книга, у якій записано добрі й погані вчинки кожної дитини. Але Миколай завжди готовий пробачити — потрібно лише щиро вибачитися та пообіцяти виправитися.

Ці історії допомагають зрозуміти, чому Миколай приносить подарунки — це символ нагороди за добрі справи й нагадування, що милосердя має значення.

Чому Миколая 6 грудня, а не 19: пояснення для дорослих і дітей

Багато хто досі плутається в датах. Тож батькам важливо знати, чому святого Миколая 6 грудня, а не 19, як було раніше.

Святий Миколай помер 6 грудня (за старим календарем — 19 грудня). З переходом українських церков на новоюліанський календар дата святкування змістилася. Тепер День Святого Миколая в Україні офіційно відзначають 6 грудня, і це вже відповідає світовій традиції.

Для людей цей перехід зробив різдвяний період логічнішим: тепер свято Миколая передує Різдву 25 грудня, а не випадає майже на Новий рік.