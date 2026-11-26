Як правильно зберігати хурму, щоб вона була солодкою і не в’язала рот / © Getty Images

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Хурма може втратити свої смакові якості через неправильне зберігання. Щоб фрукт залишався солодким і не мав неприємного терпкого присмаку, важливо враховувати його сорт і ступінь стиглості.

Про це повідомило видання Martha Stewart з посиланням на експертів із фруктів.

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Пік сезону хурми припадає на кінець осені та початок зими. Саме в цей період популярні сорти мають найкращі смакові якості. Однак не всю хурму варто одразу після купівлі класти до холодильника.

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Як зберігати хурму сорту Фую

Хурму сорту Фую, яку легко впізнати за приплюснутою формою, можна їсти навіть твердою. Вона містить мало дубильних речовин, тому не має вираженого терпкого присмаку. За консистенцією твердий плід нагадує яблуко або грушу, а після дозрівання набуває кремової текстури з нотками меду та кориці.

Якщо ви полюбляєте м’яку хурму, експерти радять залишити її за кімнатної температури, доки плоди не почнуть злегка піддаватися натисканню.

Для тривалішого зберігання хурму варто перекласти до відділення для овочів і фруктів у холодильнику. Водночас краще використовувати сітчастий або перфорований пакет, який запобігатиме накопиченню вологи. За словами експертів, у холодильнику такі плоди можуть зберігатися до кількох місяців, а в морозильній камері — ще довше.

Як зберігати хурму сорту Хачія

Інакше потрібно зберігати хурму сорту Хачія, яка має видовжену форму із загостреним кінцем. Через високий вміст дубильних речовин недозрілі плоди дуже терпкі та можуть навіть спричинити відчуття оніміння язика.

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Таку хурму необхідно залишати за кімнатної температури, доки її м’якоть не стане желеподібною. Ознакою стиглості також може бути злегка зморщена шкірка.

Передчасне охолодження може зберегти неприємну терпкість фрукта. Крім того, у холодильнику смакові якості стиглих плодів можуть погіршуватися. Саме тому експерти рекомендують їсти таку хурму одразу після повного дозрівання.

Як зберігати хурму Шарон та іспанську хурму

Хурму сорту Шарон, яку вирощують в Ізраїлі, можна їсти як твердою, так і м’якою. Однак у міру дозрівання вона стає солодшою. Експерти радять залишати плоди за кімнатної температури, а після дозрівання перекладати до холодильника.

Іспанську хурму сорту Рохо Брільянте також можна вживати твердою або м’якою, залежно від способу її оброблення після збирання врожаю.

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Якщо плоди обробили вуглекислим газом для усунення терпкості, їх можна зберігати так само, як хурму Фую. В іншому разі фрукт краще залишити за кімнатної температури до повного дозрівання, а потім з’їсти.

Як пришвидшити дозрівання хурми

Якщо ви придбали тверду й терпку хурму, пришвидшити її дозрівання допоможуть звичайні яблука або банани. Ці фрукти природним чином виділяють етилен — газ, до якого чутлива хурма.

Для цього достатньо покласти хурму разом із яблуками або бананами в паперовий пакет.

Скільки можна зберігати нарізану хурму

Експерти рекомендують їсти хурму одразу після нарізання. Однак за потреби її можна зберігати в холодильнику близько трьох днів.

Для цього шматочки фрукта необхідно перекласти до герметичного контейнера та зберігати за температури від 0,6 до 4,4 °C. Водночас фахівці радять з’їсти нарізану хурму якомога швидше.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що апельсини та мандарини традиційно вважають цінними джерелами вітаміну С. Однак серед популярних цитрусових є фрукт, який перевершує їх за вмістом цього вітаміну.

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