Хурма і шарон: у чому відмінність і який фрукт корисніший

Хурма. / © Credits

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З настанням холодів на прилавках магазинів і ринків з’являється один із найулюбленіших осінньо-зимових фруктів — хурма. Поруч із традиційною хурмою дедалі частіше можна побачити шарон — він зовні дуже на неї схожий, але має свої особливості.

У чому різниця між хурмою та шароном, чим вони корисні для організму — читайте на ТСН.ua.

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Хурма і шарон містять низку поживних речовин, необхідних для нормальної роботи організму. У їхньому складі є вітаміни А, С, Е, вітаміни групи В, калій, магній, харчові волокна і природні антиоксиданти.

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Завдяки вітаміну С і антиоксидантам хурма і шарон допомагають організму підтримувати роботу імунної системи. Обидва фрукти містять клітковину, яка сприяє нормальній роботі кишківника, підтримує його мікрофлору та допомагає запобігати закрепам.

Плоди дуже корисні для зору: бета-каротин, який є попередником вітаміну А, відіграє важливу роль у підтримці здоров’я очей. А ще хурма і шарон містять калій, що допомагає регулювати артеріальний тиск, а антиоксиданти сприяють захисту клітин від окисного стресу.

Хурма і шарон - у чому відмінність

Попри зовнішню схожість, хурма та шарон мають кілька суттєвих відмінностей. Насамперед вони стосуються походження, смаку, консистенції і вмісту танінів — речовин, які створюють характерний терпкий присмак.

Походження

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Хурма — це плід дерева хурми. Походить із Азії та має багато сортів, які відрізняються розміром, кольором і смаковими властивостями.

Шарон — це назва сорту хурми, що вирощують, зокрема, в Ізраїлі. Назва пов’язана з однойменною долиною Шарон. Плоди проходять спеціальну обробку, завдяки якій у них зменшується вміст танінів.

Смак

Звичайна хурма може бути дуже солодкою, але деякі її сорти мають виражений терпкий присмак. Особливо це помітно, якщо фрукт ще недостатньо достиг.

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Шарон зазвичай солодкий, із м’яким фруктовим смаком і без характерного в’яжучого ефекту. Його можна їсти навіть тоді, коли м’якоть залишається щільною.

Консистенція

Стигла звичайна хурма часто має ніжну, желеподібну та дуже соковиту м’якоть. Деякі сорти можна їсти лише після повного достигання.

Шарон має більш щільну і пружну текстуру. Його зручно нарізати часточками, додавати до салатів або їсти як яблуко.

Зовнішній вигляд

Звичайна хурма має різну форму — від округлої до видовженої. Колір варіюється від жовтогарячого до насиченого червоно-помаранчевого.

Шарон зазвичай має округлу або трохи приплюснуту форму, гладеньку блискучу шкірку і яскравий помаранчевий колір. Зовні він часто нагадує звичайну хурму, але має більш рівномірну форму.

Наявність кісточок

У звичайній хурмі можуть бути кісточки, хоча це залежить від сорту та умов запилення. Шарон зазвичай продають без кісточок.

Як правильно обрати хурму і шарон

Щоб фрукт був солодким і смачним, під час купівлі варто звертати увагу не лише на його колір, а й на стан шкірки та м’якоті.

Плоди хурми обирайте з насиченим помаранчевим кольором, цілою шкіркою та без темних плям. Якщо хурма ще терпка, її можна залишити на кілька днів за кімнатної температури

Купуючи шарон, віддавайте перевагу плодам із гладенькою, блискучою шкіркою без тріщин і пошкоджень. Він може бути щільним на дотик — це не обов’язково свідчить про незрілість.

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