Хвіст за їжу продадуть: 5 порід кішок, які готові на все заради того, щоб їм дали смаколиків

Які породи кішок люблять смачно поїсти / © www.freepik.com/free-photo

Вважається, що кішки — це незалежні й горді тварини, які самі диктують правила гри. Але цей міф швидко розвіюється, коли в руках господаря з’являється пакетик улюблених ласощів. Деякі породи настільки мотивовані їжею, що за шматочок чогось смачненького готові на справжні театральні вистави, хитрощі та навіть акробатичні трюки.

Сіамська кішка

Сіамські коти відомі своєю емоційністю й надзвичайною балакучістю. Вони не просто стоятимуть біля холодильника — ваші прогулянки по дому супроводжуватиме кортеж у вигляді настирливого кота. Він голосно «розмовляє», дивиться у вічі й торкається лапкою, ніби натякаючи: «Я ж голодний, погодуй мене!». Відомо, що сіамські кішки здатні навіть навчитися приносити іграшки, щоб «заробити» собі на ласощі.

Мейн-кун

Ці пухнасті велетні володіють особливими талантами — проникливим поглядом та бездоганною грацією. Вони рідко вдаються до гучних вимог, натомість тихо сідають навпроти, схиляють голову й пускають у хід свої розкішні вуса та хвіст. Додайте до цього їхній розмір, адже мейн-куни — одні з найбільших домашніх котів у світі, і опиратися їхньому чарівному погляду практично неможливо.

Британська короткошерста

Ця порода славиться своєю кмітливістю. Британці не стануть витрачати час на «муркотливі перемовини». Вони знають, де саме зберігаються ласощі, тому діятимуть швидко та рішуче. Варто лише забути зачинити дверцята шафки — і ваш улюбленець уже заїдатиме свою перемогу. До речі, ветеринари радять стежити за вагою британців, бо саме через любов до їжі вони схильні до набирання зайвих кілограмів.

Сфінкс

Ці безшерсті красені відомі своєю надзвичайною контактністю. Вони не волають і не влаштовують сцен — їхня тактика значно витонченіша. Сфінкс вмоститься на колінах чи плечах господаря, почне муркотіти та масажувати лапками. Його тепло, ласка та майже людська поведінка розтоплюють будь-яке серце. А як тут відмовити, коли ваш улюбленець буквально обіймає вас заради ласого шматочка.

Східна короткошерста орієнтальна

Це справжні артисти з-поміж інших кішок. Вони не сидітимуть тихо, а демонструватимуть цілий набір трюків — крутитимуться навколо ніг, високо стрибатимуть, вставатимуть на задні лапки чи виконуватимуть справжні акробатичні номери. Їхня енергія й артистизм роблять процес «вибивання смаколиків» схожим на циркову виставу.