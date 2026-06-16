Хвороби та шкідники полуниці: як з ними боротися розповіли досвідчені городники

Хвороби полуниці

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У червні полуниця вже активно плодоносить, але саме в цей період городники найчастіше стикаються з хворобами та шкідниками. Через дощі, спеку та загущені посадки частину врожаю можна втратити буквально за кілька днів.

Чому ягоди починають гнити

Полуниця така культура, що, якщо сьогодні все гарно, це не означає, що через тиждень ягоди не почнуть псуватися. Тому досвідчені фахівці радять хоча б раз на кілька днів пройтися грядкою і подивитися, що відбувається.

Однією з найпоширеніших проблем полуниці є сіра гниль. Особливо часто вона з’являється, коли довго тримаються дощі. Ягода лежить на мокрій землі, немає провітрювання і починає псуватися. Спочатку з’являється невелику пляма, а потім за кілька днів може пропасти ціла жменя полуниці.

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Щоб цього уникнути, полуницю мульчувати грядки соломою або сухою травою. Тоді ягоди не торкаються землі й менше загнивають. Також важливо не допускати загущення посадок. Багато хто шкодує обрізати вуса полуниці, а потім має справжні зарості. Після дощу там довго тримається волога і грибкові хвороби розвиваються набагато швидше.

Які шкідники найбільше шкодять, як їх позбутися

Найбільше шкоди полуниці завдають різні види попелиць, через які скручується листя й пригнічується рослина, та кліщі, які активізуються у спеку й сухість, змушуючи листки світлішати й сохнути. Також ще навесні довгоносик встигає пошкодити бутони культури.

Якщо шкідників небагато, досвідчені городники радять починати з механічних та народних методів, не чекаючи сильної хімії — прибирати з грядки окремі пошкоджені листки чи ягоди, щоб інфекція та комахи не переходили на сусідні рослини.

Попелицю можна просто змити сильним струменем води або ретельно обробити нижню сторону листя розчином звичайного господарського мила. Для стримування та відлякування комах на початку зараження також підходять настої часнику або цибулиння. Проте у разі масового ураження зволікати не можна — коли пошкоджено вже половину листя, врятувати врожай стає набагато складніше, тому доводиться застосовувати спеціальні препарати.

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Що робити з хворими ягодами та листям

При перших ознаках сірої гнилі або інших грибкових хвороб городниця потрібно прибирати уражені ягоди. Багато хто думає, що нехай вона ще повисить, але саме так хвороба поширюється далі. Якщо ягода почала гнити, її потрібно забрати з грядки.

Також потрібно регулярно обрізати старе листя, особливо якщо на ньому з’явилися плями чи ознаки захворювання, які часто вражають полуницю.

Чим обробити полуницю та чому не варто захоплюватися обробками

За словами городниці, ще одна помилка — надто часте використання різних препаратів. Інколи люди обробляють полуницю мало не щотижня. Але треба розуміти, що ягоди вже достигають, тому будь-які засоби потрібно використовувати дуже обережно і дотримуватися термінів очікування.

Якщо хвороба запущена можна застосовувати такі фунгіциди як Світч, Хорус, Амістар Голд, але лише до цвітіння та після збирання врожаю для запобігання поширенню ржавчини.

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Найкраще і найефективрніше займатися профілактикою ховроб. Якщо грядка чиста, немає бур’янів, рослини добре провітрюються, ягоди не лежать на землі, то і проблем буде значно менше. Полуниця любить догляд, але не любить, коли про неї згадують лише тоді, коли вже щось захворіло. Своєчасна турбота збереже ваші грядки здоровими та забезпечить гарний врожай.

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