Розкидайте на грядках цей засіб – і зберете потрійний урожай: овочі ростимуть, як на чорноземі

Досвідчені городники рекомендують замінити перегній на цей засіб, тоді навіть найбільш збіднілий ґрунт стане родючим.

Це кісткове борошно – органічне добриво, яке має широкий спектр застосування у сільському господарстві. Його використовують для підгодівлі птиці і худоби, для підживлення рослин і зниження кислотності ґрунту. Якщо додати його в землю, вона стає родючою, неначе чорнозем. Розповідаємо, з чого складається кісткове борошно і як правильно його вносити, щоб навіть найбільш збіднілий ґрунт перетворився на родючий.

Що таке кісткове борошно і як його виготовляють

Кісткове борошно виготовляється з кісток великої рогатої худоби. Їх перемелюють на порошок, який має жовтуватий колір. Найголовнішою цінністю кісткового борошна є те, що воно містить велику частку фосфору. А цей макроелемент є визначальним у забезпеченні здорового росту городніх культур.

Фосфоазотин, як ще називають кісткове борошно, також містить багато інших корисних речовин, які сприяють родючості ґрунту та швидкому росту рослин. Це азот, калій, кальцій, магній, залізо, цинк, натрій, активні речовини і жири тваринного походження, що живлять та збагачують ґрунт.

Які переваги кісткового борошна для ґрунту

Високий вміст фосфору. Це найважливіша корисна речовина для росту та плодоношення рослин. Фосфор допомагає у формуванні міцної кореневої системи, підвищує стійкість до перепадів температури і хвороб. Також цей макроелемент відіграє ключову роль у підвищенні врожайності городини.

Це найважливіша корисна речовина для росту та плодоношення рослин. Фосфор допомагає у формуванні міцної кореневої системи, підвищує стійкість до перепадів температури і хвороб. Також цей макроелемент відіграє ключову роль у підвищенні врожайності городини. Пролонговане живлення. Кісткове борошно повільно розкладається у ґрунті, насичуючи його корисними речовинами. Тому городні культури мають можливість отримувати необхідну підкормку впродовж тривалого часу.

Кісткове борошно повільно розкладається у ґрунті, насичуючи його корисними речовинами. Тому городні культури мають можливість отримувати необхідну підкормку впродовж тривалого часу. Підвищення родючості ґрунту. За рахунок вмісту корисних мікроелементів і сполук тваринного походження кісткове борошно здатне зробити навіть збіднілий та виснажений ґрунт більш родючим і покращити його структуру.

За рахунок вмісту корисних мікроелементів і сполук тваринного походження кісткове борошно здатне зробити навіть збіднілий та виснажений ґрунт більш родючим і покращити його структуру. Простота у застосуванні. Добриво досить легко вносити в ґрунт, воно швидко проникає у нижні шари і не перепалює коріння рослин.

Як вносити кісткове борошно: яка норма

Рекомендована норма внесення кісткового борошна – це 200 грамів на квадратний метр.

Способи внесення кісткового борошна.

Кісткове борошно треба рівномірно розподіляти на грядках. Навесні ним можна просто посипати землю після поливу або покласти безпосередньо до лунок, трохи змішавши з землею.

Якщо ви хочете підживити землю восени, то перед перекопуванням його треба рівномірно розсипати по всій земельній ділянці, потім перекопати ґрунт.

Щоб отримати кращий результат від підживлення, кісткове борошно треба перемішати з азотними добривами. А під час компостування – з гноєм чи перегноєм.

Також можна вносити добриво у вигляді розчину. Для приготування рідкого підживлення треба взяти 500 грамів кісткового борошна і залити відром води. Суміш необхідно настояти упродовж семи днів. Потім підживлення варто розвести з водою у пропорції 1:19 і застосовувати для кореневої підкормки.

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