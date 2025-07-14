В які дні сприятливо збирати цибулю за місячним календарем / © unsplash.com

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Залежно від регіону терміни викопування цибулі в Україні припадають на кінець липня — початок серпня.

На півдні зазвичай викопують значно раніше, ніж на півночі. Погодні умови також серйозно впливають на дозрівання. Через дощ чи сильну спеку терміни можуть значно коливатися.

Експерти радять орієнтуватися на період висаджування і викопувати приблизно на 68–80 день після цього. В народі вже давно з’явилися навіть свої ознаки, на які варто звертати увагу:

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шкірка починає лущитися, а лушпиння легко відділяється;

пір’я цибулі лежить на землі жовте;

шийка цибулини суха, тонка, має легкий жовтий (чи інший залежно від сорту) колір.

Зверніть увагу, що цибулю припиняють поливати за 2–3 тижні перед викопуванням.

Місячний календар 2025 року: коли найкраще викопувати цибулю

Як є терміни висаджування цибулі, так є й найкращі дати для її викопування за місячним календарем. У липні це: 9, 11, 16, 17, 18, 25 і 26 липня.

Дуже важливо не затягувати з викопуванням цибулі, адже якщо її “перетримати”, вона почне випускати стрілки і знову рости. Такий продукт не зберігатиметься. Аномальна спека в Україні — ще одна причина не затягувати, адже цибуля може просто “спектися” під сонцем.

Як викопувати і зберігати цибулю правильно

Зазвичай цибулю висмикують з ґрунту руками, однак через спеку земля може стати надто твердою, тоді варто використати лопату або вила.

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Землю з цибулин обов’язково очищають, самі ж плоди розкладають у тіні на горизонтальній поверхні та залишають на кілька днів. Дуже важливо, щоб пір’я підсохло, тоді цибуля не згниє. Далі його підрізають ножицями.

Зберігати цибулю радять на закритому балконі/лоджиї чи горищі. Дуже важливо, щоб була гарна вентиляція і не було прямих сонячних променів. Часом з цибулі плетуть вінки, які підвішують на горищі.

Якщо кілька днів дощить, але вже настав час копати цибулю, її розкладають на так зване дозрівання. Зелене пір’я має підсохнути, щоб усі поживні речовини з нього потрапили у плід.