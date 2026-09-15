Кілька годин у кріслі можуть нашкодити: що обов’язково робити під час перельоту

Як уникнути тромбів у літаку: важливі поради лікарів / © pexels.com

Реклама

Під час багатогодинного перельоту літаком пасажир може тривалий час майже не змінювати положення тіла. Така нерухомість впливає на кровообіг у нижніх кінцівках і може підвищувати ризик проблем зі здоров’ям. Тому медики радять під час польоту періодично вставати з крісла та рухатися.

Про це повідомило видання Travel+ Leisure.

Реклама

Одним із ризиків, пов’язаних із тривалим сидінням, є тромбоз глибоких вен (ТГВ). За цього стану в глибокій вені утворюється згусток крові — найчастіше це відбувається в нозі.

Реклама

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) зазначають, що довге перебування без руху, зокрема під час авіаподорожей, може збільшувати ймовірність утворення тромбів. Простий спосіб цього уникати — не залишатися нерухомим протягом усього польоту та давати ногам навантаження.

Сімейна лікарка Байо Каррі-Вінчелл рекомендує за можливості вставати приблизно раз на одну-дві години. Влаштовувати тривалі прогулянки салоном не потрібно: достатньо пройти кілька кроків, наприклад, дорогою до туалету, щоб розім’яти ноги.

Ця рекомендація актуальна й для пасажирів, які планують проспати значну частину перельоту. Перед сном лікарка радить трохи пройтися та порухатися, а після пробудження — знову розім’яти ноги.

Як розім’ятися, не встаючи з крісла

Бувають ситуації, коли залишати своє місце в літаку не можна — наприклад, під час турбулентності або коли ввімкнене табло «пристебніть ремені». Однак навіть тоді можна виконувати нескладні рухи просто в кріслі.

Реклама

Каррі-Вінчелл радить обертати стопами, розтягувати литкові м’язи та рухати плечима. Бортпровідники також рекомендують згинати й розгинати стопи та робити кругові рухи щиколотками.

Подбати про рух можна ще до посадки в літак. Замість тривалого очікування сидячи біля виходу на посадку лікарка радить пройтися терміналом або певний час постояти. Ще одну невелику розминку можна зробити приблизно за 15 хвилин до посадки.

Водночас рух у салоні не має суперечити правилам безпеки. Бортпровідники закликають пасажирів не вставати, коли ввімкнене відповідне табло, не виконувати вправи в проході під час обслуговування та не блокувати прохід, простір біля туалетів чи робочу зону екіпажу.

Чи варто одягати компресійні шкарпетки

Для підтримання кровообігу під час тривалого сидіння також можуть використовувати компресійні шкарпетки. Як пояснює Каррі-Вінчелл, вони створюють тиск на ноги й можуть сприяти кровообігу. За словами лікарки, вона рекомендує їх своїм пацієнтам.

Реклама

Тромбоз глибоких вен за своєчасного виявлення зазвичай можна лікувати. Водночас залишати його без уваги небезпечно: тромб здатен потрапити до легень і спричинити легеневу емболію.

На можливий ТГВ можуть вказувати набряк, біль або підвищена чутливість ураженої ділянки, відчуття тепла, а також зміна кольору шкіри.

Нагадаємо, звичний літній одяг може виявитися не найкращим вибором для перельоту. Стюардеса пояснила, чому сама не вдягає шорти в літак і радить так робити й пасажирам.

Новини партнерів

Новини партнерів