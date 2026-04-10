Кілька хитрощів — і жодних слідів: як відмити суперклей зі шкіри

Часто бувають випадки, коли під час роботи руки забруднюються клеєм. Це приносить неабиякий дискомфорт.

Мильна вода — найбезпечніший спосіб видалити клей зі шкіри

Суперклей дуже міцний. Його досить складно видалити зі шкіри. Однак його можна позбутися без шкоди, якщо діяти правильно.

Видаляти суперклей зі шкіри слід дуже обережно, аби не пошкодити її та не отримати опіків. Тому краще відмовитися від використання хімічних засобів, адже вони можуть нашкодити.

Як видалити суперклей зі шкіри

Спочатку забруднення потрібно промити теплою водою і намилити милом. Потім місце необхідно потерти пемзою або щіткою. Така маніпуляція покращує ситуацію на 50%.

Потім потрібно взяти засіб для видалення лаку з нігтів. Він має бути з ацетоном. Продукт слід нанести на плями від клею. Не використовуйте для цього вату, оскільки волокна можуть приклеїтись. Через 5 хвилин треба змити засіб за допомогою теплої мильної води.

Шкіру після такої процедури бажано змастити жирним маслом або кремом на 10 хвилин. Потім знову вимити руки теплою водою.

