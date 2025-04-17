Кількість має значення: скільки яєць потрібно фарбувати на Великдень

Скільки яєць фарбують на Великдень / © unsplash.com

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Найпопулярнішим кольором для великодніх крашанок є червоний — він уособлює пролиту Христову кров і дар вічного життя. Водночас люди часто обирають й інші відтінки: зелений — як знак весняного оновлення та природи, що оживає; жовтий — як символ сонячного тепла й світла; а блакитний — як відображення небесної чистоти та духовності.

Скільки яєць прийнято фарбувати на Великдень

У багатьох родинах до Великодня готують чимало крашанок, аби вистачило для всіх — і для святкового столу, і для гостей, і для подарунків. Водночас існує особливий символізм, пов’язаний із числом 13: дванадцять яєць означають учнів Ісуса Христа, а тринадцяте — символізує самого Спасителя. Цей звичай пов’язаний із Таємною вечерею, коли Христос востаннє зібрався зі своїми апостолами перед розп’яттям.

Для фарбування часто звертаються до природних барвників: лушпиння цибулі, кора яблуні, каркаде, сушені ягоди бузини або кора чорноклена. Найчастіше фарбують саме в червоний колір — це глибока традиція, що має біблійне підґрунтя. За переказом, Марія Магдалина, зустрівши Воскреслого Христа, розповіла про це імператору Тиберію. Той не повірив, тож як доказ сталося диво — яйце, яке вона тримала в руках, раптово стало червоним.

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Коли найкраще фарбувати яйця до Великодня

За давнім звичаєм, найсприятливіший день для фарбування яєць — це Чистий четвер. 2025 року він припадає на 17 квітня. Цього дня віряни згадують події Таємної вечері, коли Христос запровадив обряд Святого Причастя, тож багато хто намагається саме тоді причаститися.

Окрім духовних практик, у Чистий четвер прийнято ретельно прибирати оселю, очищуючи не лише дім, а й думки. Після прибирання господині беруться до святкових приготувань — починають фарбувати яйця та випікати великодні паски, створюючи особливу атмосферу світлого свята.