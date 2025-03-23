Кілограм солі на 5 літрів окропу – бур'янів не буде до липня: це треба зробити навесні

Якщо скористатися цим простим методом на початку сезону, можна в рази зменшити кількість бур'янів на городі та звільнити купу свого часу для більш приємних справ.

Кожному господареві знайома проблема бур'янів, яка забирає багато часу та сил. Постійне розпушування землі та прополювання не приносять тривалого результату: шкідливі рослини швидко повертаються і заважають розвитку городніх культур. Однак досвідчені городники знають один перевірений метод, який допоможе забути про бур'яни на довгий час, і радо поділилися своїм секретом. Розповідаємо, як надовго позбутися трави на городі, під парканом та між тротуарною плиткою за допомогою простого способу.

Як позбутися бур’янів на своєму городі та подвір’ї: корисний трюк із окропом і сіллю

Щоб приготувати диво-засіб, треба лише взяти два прості інгредієнти – окріп та звичайну кухонну сіль. Окріп допоможе миттєво знищити молоді пагони бур'янів і послабити їхню кореневу систему. А сіль, проникаючи в ґрунт, перешкоджатиме проростанню нового насіння.

Спочатку необхідно у п’яти літрах окропу розчинити кілограм звичайної кухонної солі. Переконайтеся, що сіль повністю розчинилася і після цього перелийте розчин у лійку.

Акуратно обробіть цим засобом доріжки в саду, міжряддя, порожні грядки і ділянки землі вздовж паркану. Важливо пам'ятати, що цей розчин не можна використовувати на грядках з овочевими культурами, оскільки сіль може пошкодити їхнє коріння і призвести до загибелі. Тому обробку ґрунту краще зробити перед висіванням городини.

Читайте також:

Ліки для городу: якими препаратами з аптечки можна обробляти рослини

Всього лише один препарат: як позбутися моху і лишайників на плодових деревах

Які овочі та чому треба посадити в березні на розсаду: список