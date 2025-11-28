Кімнатна рослина, яку називають "джерелом щастя": її аромат піднімає настрій і заспокоює нерви

Кімнатний жасмин — рослина щастя / © Pixabay

Жасмин — справжній король ароматів. Проте небагато хто знає, наскільки він життєдайно впливає на людей та яку користь приносить.

Він нейтралізує негативні емоції — невпевненість, гнів, тривогу — та допомагає впоратися з депресією. Саме тому його прозвали «рослиною щастя», адже його вплив на психіку справді позитивний.

Існує кілька видів жасмину, але лише два підходять для виробництва ефірної олії завдяки унікальному аромату: Jasminum officinale та Jasminum grandiflorum.

Науковці під керівництвом професора Ганса Гатта з Університету імені Генріха Гейне в Дюссельдорфі підтвердили, що аромат жасмину позитивно впливає на психіку, а отже, і на загальний стан організму.

У дослідженні на мишах було виявлено, що коли тварини відчували аромат рослини, вони заспокоювалися і припиняли активність. Сканування мозку показало, що запах жасмину значно знижує рівень тривожності.

Результати цього дослідження були опубліковані в журналі Journal of Biological Chemistry.

Хоча догляд за кімнатним жасмином нескладний, якщо у вас немає можливості вирощувати його вдома, завжди можна скористатися ефірною олією на його основі.

Як доглядати за кімнатним жасмином

Як доглядати за кімнатним жасмином / © wikimedia.org

Кімнатний жасмин — доволі невибаглива, проте чутлива до умов рослина. Якщо забезпечити їй правильний мікроклімат, вона щедро віддячить рясним цвітінням і насиченим ароматом. Ось основні правила догляду.

Освітлення

Жасмин любить яскраве, але розсіяне світло:

Найкраще місце — вікна східної або західної орієнтації.

Уникайте прямого полуденного сонця: воно може спричинити опіки листя.

Взимку рослині потрібна додаткова підсвітка, адже від нестачі світла вона припиняє квітнути.

Температура

Рослина комфортно почувається за помірної температури:

Весна–літо: +20…+25°C.

Осінь–зима: +10…+15°C — прохолодний період стимулює майбутнє цвітіння.

У спекотних приміщеннях жасмин скидає бутони та втрачає декоративність.

Поливання

Жасмин потребує рясного, але контрольованого поливання:

Навесні та влітку ґрунт має залишатися злегка вологим, але не мокрим.

Восени й узимку частоту поливання зменшують — ґрунт має підсихати між ними.

Використовуйте м’яку відстояну воду.

Вологість повітря

Це одна з ключових умов:

Жасмин не переносить сухого повітря, особливо взимку.

Підійдуть обприскування, зволожувач або піддон з водою і керамзитом.

Уникайте потрапляння води на бутони — це може спричинити їх опадання.

Ґрунт і пересадження

Правильний субстрат — запорука здорової кореневої системи:

Ґрунт має бути легким, повітропроникним і слабокислим.

Підійде суміш листової землі, торфу та піску.

Молоді рослини пересаджують щороку, дорослі — раз на 2–3 роки, бажано навесні.

Підживлення

Жасмин активно росте й потребує регулярного живлення: