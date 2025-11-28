- Дата публікації
Кімнатна рослина, яку називають "джерелом щастя": її аромат піднімає настрій і заспокоює нерви
Деякі називають його “рослиною щастя”, і це невипадково — жасмин дійсно позитивно впливає на людину.
Жасмин — справжній король ароматів. Проте небагато хто знає, наскільки він життєдайно впливає на людей та яку користь приносить.
Він нейтралізує негативні емоції — невпевненість, гнів, тривогу — та допомагає впоратися з депресією. Саме тому його прозвали «рослиною щастя», адже його вплив на психіку справді позитивний.
Існує кілька видів жасмину, але лише два підходять для виробництва ефірної олії завдяки унікальному аромату: Jasminum officinale та Jasminum grandiflorum.
Науковці під керівництвом професора Ганса Гатта з Університету імені Генріха Гейне в Дюссельдорфі підтвердили, що аромат жасмину позитивно впливає на психіку, а отже, і на загальний стан організму.
У дослідженні на мишах було виявлено, що коли тварини відчували аромат рослини, вони заспокоювалися і припиняли активність. Сканування мозку показало, що запах жасмину значно знижує рівень тривожності.
Результати цього дослідження були опубліковані в журналі Journal of Biological Chemistry.
Хоча догляд за кімнатним жасмином нескладний, якщо у вас немає можливості вирощувати його вдома, завжди можна скористатися ефірною олією на його основі.
Як доглядати за кімнатним жасмином
Кімнатний жасмин — доволі невибаглива, проте чутлива до умов рослина. Якщо забезпечити їй правильний мікроклімат, вона щедро віддячить рясним цвітінням і насиченим ароматом. Ось основні правила догляду.
Освітлення
Жасмин любить яскраве, але розсіяне світло:
Найкраще місце — вікна східної або західної орієнтації.
Уникайте прямого полуденного сонця: воно може спричинити опіки листя.
Взимку рослині потрібна додаткова підсвітка, адже від нестачі світла вона припиняє квітнути.
Температура
Рослина комфортно почувається за помірної температури:
Весна–літо: +20…+25°C.
Осінь–зима: +10…+15°C — прохолодний період стимулює майбутнє цвітіння.
У спекотних приміщеннях жасмин скидає бутони та втрачає декоративність.
Поливання
Жасмин потребує рясного, але контрольованого поливання:
Навесні та влітку ґрунт має залишатися злегка вологим, але не мокрим.
Восени й узимку частоту поливання зменшують — ґрунт має підсихати між ними.
Використовуйте м’яку відстояну воду.
Вологість повітря
Це одна з ключових умов:
Жасмин не переносить сухого повітря, особливо взимку.
Підійдуть обприскування, зволожувач або піддон з водою і керамзитом.
Уникайте потрапляння води на бутони — це може спричинити їх опадання.
Ґрунт і пересадження
Правильний субстрат — запорука здорової кореневої системи:
Ґрунт має бути легким, повітропроникним і слабокислим.
Підійде суміш листової землі, торфу та піску.
Молоді рослини пересаджують щороку, дорослі — раз на 2–3 роки, бажано навесні.
Підживлення
Жасмин активно росте й потребує регулярного живлення:
Від весни до осені удобрюйте 1 раз на 2 тижні комплексними добривами для квітучих рослин.
Восени й узимку підживлення припиняють.