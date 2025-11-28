ТСН у соціальних мережах

Кімнатна рослина, яку називають "джерелом щастя": її аромат піднімає настрій і заспокоює нерви

Деякі називають його “рослиною щастя”, і це невипадково — жасмин дійсно позитивно впливає на людину.

Кімнатний жасмин — рослина щастя

Кімнатний жасмин — рослина щастя / © Pixabay

Жасмин — справжній король ароматів. Проте небагато хто знає, наскільки він життєдайно впливає на людей та яку користь приносить.

Він нейтралізує негативні емоції — невпевненість, гнів, тривогу — та допомагає впоратися з депресією. Саме тому його прозвали «рослиною щастя», адже його вплив на психіку справді позитивний.

Існує кілька видів жасмину, але лише два підходять для виробництва ефірної олії завдяки унікальному аромату: Jasminum officinale та Jasminum grandiflorum.

Науковці під керівництвом професора Ганса Гатта з Університету імені Генріха Гейне в Дюссельдорфі підтвердили, що аромат жасмину позитивно впливає на психіку, а отже, і на загальний стан організму.

У дослідженні на мишах було виявлено, що коли тварини відчували аромат рослини, вони заспокоювалися і припиняли активність. Сканування мозку показало, що запах жасмину значно знижує рівень тривожності.

Результати цього дослідження були опубліковані в журналі Journal of Biological Chemistry.

Хоча догляд за кімнатним жасмином нескладний, якщо у вас немає можливості вирощувати його вдома, завжди можна скористатися ефірною олією на його основі.

Як доглядати за кімнатним жасмином

Як доглядати за кімнатним жасмином / © wikimedia.org

Як доглядати за кімнатним жасмином / © wikimedia.org

Кімнатний жасмин — доволі невибаглива, проте чутлива до умов рослина. Якщо забезпечити їй правильний мікроклімат, вона щедро віддячить рясним цвітінням і насиченим ароматом. Ось основні правила догляду.

Освітлення

Жасмин любить яскраве, але розсіяне світло:

  • Найкраще місце — вікна східної або західної орієнтації.

  • Уникайте прямого полуденного сонця: воно може спричинити опіки листя.

  • Взимку рослині потрібна додаткова підсвітка, адже від нестачі світла вона припиняє квітнути.

Температура

Рослина комфортно почувається за помірної температури:

  • Весна–літо: +20…+25°C.

  • Осінь–зима: +10…+15°C — прохолодний період стимулює майбутнє цвітіння.

  • У спекотних приміщеннях жасмин скидає бутони та втрачає декоративність.

Поливання

Жасмин потребує рясного, але контрольованого поливання:

  • Навесні та влітку ґрунт має залишатися злегка вологим, але не мокрим.

  • Восени й узимку частоту поливання зменшують — ґрунт має підсихати між ними.

  • Використовуйте м’яку відстояну воду.

Вологість повітря

Це одна з ключових умов:

  • Жасмин не переносить сухого повітря, особливо взимку.

  • Підійдуть обприскування, зволожувач або піддон з водою і керамзитом.

  • Уникайте потрапляння води на бутони — це може спричинити їх опадання.

Ґрунт і пересадження

Правильний субстрат — запорука здорової кореневої системи:

  • Ґрунт має бути легким, повітропроникним і слабокислим.

  • Підійде суміш листової землі, торфу та піску.

  • Молоді рослини пересаджують щороку, дорослі — раз на 2–3 роки, бажано навесні.

Підживлення

Жасмин активно росте й потребує регулярного живлення:

  • Від весни до осені удобрюйте 1 раз на 2 тижні комплексними добривами для квітучих рослин.

  • Восени й узимку підживлення припиняють.

