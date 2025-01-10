Кімнатні фіалки поливайте двічі на тиждень настоєм з одного овоча: квітнутимуть постійно — без хімії

Досвідчені квітникарі радять використовувати настій з червоної цибулі для підживлення фіалок (сенполії), щоб сприяти їхньому квітінню.

Цей простий і дієвий спосіб сприяє цвітінню рослин навіть у зимовий період. Як зазначають експерти з квітникарства, цибуля зміцнює імунітет фіалок та захищає їх від захворювань завдяки високому вмісту калію й сірки.

Для приготування настою знадобляться дуже прості інгредієнти, які можна знайти на кожній кухні: всього одна цибулина і дві столові ложки води.

Цибулю необхідно подрібнити, залити водою, ретельно перемішати та процідити. Отриманий розчин розбавляють водою у співвідношенні один до одного і використовують для поливання фіалок (сенполії).

Застосовувати свіжий настій слід раз на два тижні, кажуть фахівці. Саме він буде забезпечувати цим популярним кімнатним рослинам належний догляд і стимулювати їхнє квітіння.

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