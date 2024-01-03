Кімнатні квіти не будуть хворіти: китайське підживлення на основі горіхів

Взимку потрібно особливу увагу приділити кімнатним рослинам, щоб вони не хворіли і добре росли. А допоможе вам в цьому китайське підживлення.

Щоб кімнатні рослини квітнули, не хворіли і тішили око своїм зеленим листям, їх потрібно регулярно підживлювати. І взимку також. Відмінний результат показує добриво на основі волоських горіхів, яке особливо популярне серед китайських блогерів. У чому воно полягає?

Для приготування такого підживлення вам знадобляться горіхи у шкаралупі. З них потрібно приготувати відвар, який багатий на різноманітні мікро- та макроелементи, корисні речовини, що потрібні рослинам в холодний період року.

Таке підживлення насичує квіти цинком і йодом. А саме взимку цих елементів найбільше не вистачає рослинам. Як результат квіти та розсада чахнуть, не ростуть, жовтіють і мають досить нещасний вигляд.

Як приготувати відвар зі шкаралупи волоських горіхів

Як приготувати відвар зі шкаралупи волоських горіхів / Фото: Pexels

Візьміть 25 волоських горіхів прямо у шкаралупі, помістіть їх у киплячу воду. Знадобиться, приблизно, 1-1,5 літра рідини. Кип'ятити їх потрібно 3-5 хвилин. Після цього відвар важливо остудити і розбавити одним літром звичайної води.

Таке підживлення радять вносити під корінь, поливаючи кімнатні рослини раз на сім днів, а розсаду раз на 1,5 тижня.

До речі, шкаралупу від волоських горіхів не варто викидати, навіть коли ви з'їли серцевину. Її садівники використовують як мульчу. А деякі дачники спалюють шкаралупу, а отриманим попелом підсипають рослини під корінь навесні.

Є ще один спосіб для ледачих. Можете навесні просто розкласти горіхову шкаралупу в саду і на городі. Вона буде поступово розкладатися і насичуватиме землю корисними речовинами, які потрібні рослинам.

Шкаралупа волоських горіхів для орхідей

Також шкаралупу волоських горіхів можна використовувати як субстрат для орхідей. Однак не варто надто старатися. Горіхові шкаралупи повинні стати лише доповненням до основного субстрату. Так орхідеї почнуть швидше і краще рости, частіше квітнути.

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